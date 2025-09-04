為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    罕見「戴勝」嘉義現蹤！ 鳥友搶拍戴資穎的集氣鳥

    「戴勝」的模樣。（記者林宜樟攝）

    「戴勝」的模樣。（記者林宜樟攝）

    2025/09/04 11:45

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕台灣罕見的過境鳥「戴勝」，因台灣羽球世界球后戴資穎出賽時，許多鳥友常會張貼祝「戴資穎獲勝」的「戴勝」照片為她集氣，成為許多人熟知的鳥類；原本幾乎都在金門縣棲息的「戴勝」，最近傳出在嘉義市八掌溪親水公園現蹤，今天消息傳開，許多鳥友趕緊前往拍攝牠特殊的姿態。

    「戴勝」有獨特的肉桂色羽毛，黑白相間的翅膀，豎立的高冠，主要分布在中國；在八掌溪親水公園散步的民眾說，前幾天散步有看到這隻長相特殊的鳥，當時懷疑就是「戴勝」，本來想拍照傳給金門的朋友確認，今天看到許多鳥友前來拍照，確定就是台灣本島罕見的「戴勝」。

    這隻「戴勝」今天早上忙著在草地覓食，鳥友安靜圍觀拍攝，牠也不害怕，甚至除草機的噪音，或是犬隻經過也沒被驚嚇飛走，並多次「開冠」，展現如印地安酋長頭上配戴頭飾的樣貌。

    拍鳥俱樂部社長黃蜀婷說，通常鳥類開冠時，是代表保護領地、求偶、興奮或驚嚇；「戴勝」在台灣本島是稀有的過境鳥，在金門縣是常見的留鳥；台灣羽球球后戴資穎出賽時，許多鳥友就會在社群張貼「戴勝」的照片，為戴資穎集氣，希望戴資穎能獲得勝利。

    「戴勝」開冠有如印地安酋長戴頭飾。（記者林宜樟攝）

    「戴勝」開冠有如印地安酋長戴頭飾。（記者林宜樟攝）

    「戴勝」在台灣本島罕見。（記者林宜樟攝）

    「戴勝」在台灣本島罕見。（記者林宜樟攝）

    鳥友聚集在公園拍攝「戴勝」。（記者林宜樟攝）

    鳥友聚集在公園拍攝「戴勝」。（記者林宜樟攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播