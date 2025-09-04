罕見「戴勝」嘉義現蹤！ 鳥友搶拍戴資穎的集氣鳥

「戴勝」的模樣。（記者林宜樟攝）

2025/09/04 11:45

〔記者林宜樟／嘉義報導〕台灣罕見的過境鳥「戴勝」，因台灣羽球世界球后戴資穎出賽時，許多鳥友常會張貼祝「戴資穎獲勝」的「戴勝」照片為她集氣，成為許多人熟知的鳥類；原本幾乎都在金門縣棲息的「戴勝」，最近傳出在嘉義市八掌溪親水公園現蹤，今天消息傳開，許多鳥友趕緊前往拍攝牠特殊的姿態。

「戴勝」有獨特的肉桂色羽毛，黑白相間的翅膀，豎立的高冠，主要分布在中國；在八掌溪親水公園散步的民眾說，前幾天散步有看到這隻長相特殊的鳥，當時懷疑就是「戴勝」，本來想拍照傳給金門的朋友確認，今天看到許多鳥友前來拍照，確定就是台灣本島罕見的「戴勝」。

這隻「戴勝」今天早上忙著在草地覓食，鳥友安靜圍觀拍攝，牠也不害怕，甚至除草機的噪音，或是犬隻經過也沒被驚嚇飛走，並多次「開冠」，展現如印地安酋長頭上配戴頭飾的樣貌。

拍鳥俱樂部社長黃蜀婷說，通常鳥類開冠時，是代表保護領地、求偶、興奮或驚嚇；「戴勝」在台灣本島是稀有的過境鳥，在金門縣是常見的留鳥；台灣羽球球后戴資穎出賽時，許多鳥友就會在社群張貼「戴勝」的照片，為戴資穎集氣，希望戴資穎能獲得勝利。

「戴勝」開冠有如印地安酋長戴頭飾。（記者林宜樟攝）

「戴勝」在台灣本島罕見。（記者林宜樟攝）

鳥友聚集在公園拍攝「戴勝」。（記者林宜樟攝）

