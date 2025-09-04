中正大學開學典禮 AI校長虛擬實境影片帶新生校園巡禮

中正大學校長蔡少正今化身「AI校長」率領新生校園巡禮。（圖由中正大學提供）

2025/09/04 11:36

〔記者王善嬿／嘉義報導〕中正大學今天舉行新生始業典禮，校長蔡少正化身「AI校長」，搭配虛擬實境影片，帶領3000名新生校園巡禮，他還結合電玩遊戲用語致詞，比喻大學生活如「大型開放世界RPG」，勇敢探索、積極連結、熱情貢獻就是「新手裝備」，勉勵新生在大學4年活出最好的自己。

「AI校長」致詞說，大學生活就像一場冒險遊戲，地圖廣闊、彩蛋無數，偶爾有挑戰，但更多的是陽光與驚喜，特別送給新生3個動詞，作為大學旅程的「新手裝備」，就是勇敢探索、積極連結、熱情貢獻；期勉學生未來4年鍛鍊創造力、執行力與領導力，影片同時還呈現學校教學、研究、社團活動、社會實踐成果，為新生打造充滿科技感與儀式感的迎新體驗。

蔡少正鼓勵新生多元嘗試，透過社團活動拓展興趣，參與實習銜接職場、選修跨域課程與海外交換，拓展更廣闊視野，他強調，「在中正，沒有『你自己面對』，只有『我們一起想辦法』」，積極建立人際與資源網絡，讓想法更快落地、提升執行力。

蔡少正還提到領導力來自服務與影響，呼籲新生從日常小小的分享與幫助開始，進而參與志工服務、大學社會責任（USR）計畫，「當你願意承擔、願意帶路，你會發現自己也在升級。」期許每一位新生在大學旅程中，不斷挑戰與成長，常常自我存檔（反思），將自己升級成心中最棒的版本。

中正大學今新生始業典禮，校長蔡少正以「AI校長」致詞，令人驚艷。（圖由中正大學提供）

