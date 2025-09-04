萬里「三姐妹農家樂」入選《必比登》 樸實美味背後「有洋蔥」！

2025《台灣米其林指南》8月公布必比登推介名單，新北市萬里區「三姐妹農家樂」為北海岸地區唯一入選店家。圖為三姐妹與母親。（記者俞肇福攝）

2025/09/04 12:10

〔記者俞肇福／新北報導〕2025《台灣米其林指南》8月公布今年「必比登推介名單」，全國共144間店家上榜，其中37間新入選，今年首度納入評選的新北市有15間入選，萬里區「三姐妹農家樂」為北海岸地區唯一。簡家三姐妹說，都要感謝礦工阿爸簡金土「愛的傳承」，使用在地當季食材，吃最純粹的原味，將農家處處可見的食材花費工夫料理成民眾愛吃的美食小吃。

大姊簡淑芳說，「三姐妹農家樂」在他們萬里大坪山區的老家，是傳統的紅磚屋，隨著老媽媽年紀漸長，原本早已搬到基隆住的媽媽懷念早年農村生活，三姐妹每天輪流從基隆載媽媽回大坪老家，三姐妹家族人口多，從煮給自己親友吃，到煮給朋友吃，最終在眾人肯定好手藝鼓吹下，推出「三姐妹農家樂」，將客人當家人，把萬里、金山當地產的地瓜、芋頭，結合自家養的放山雞、黑毛豬，還有柚子、地瓜葉等食材，用心處理食材成為好吃的美食。

簡淑芳說，阿爸簡金土的正職是礦工，當年農村只要有人娶媳婦或是入厝，需要辦桌請客，有一身好廚藝的父親就化身總鋪師；她們三姐妹都遺傳父親好廚藝，她與小妹簡淑芳兩人負責當廚房助手、上菜與講解，廚房後場交給大妹簡淑貞掌杓。

簡淑芳表示，「三姐妹農家樂」最受歡迎的是紅糟鰻，其次開運豬腳、拔絲地瓜、剁椒魚、麻竹筍燉雞湯與芋頭糕炒時蔬。其中，耗時費工的芋頭糕，是父親的手路菜，也代表三姐妹向父親致敬。

三妹簡淑芬指出，「芋頭糕炒時蔬」這道菜很費工，父親當總鋪師去外燴時，芋頭頂端與尾部比較硬，不會用在宴席上，父親將芋頭的頭、尾拿回家，先切成塊狀不斷揉成軟爛再蒸成芋泥狀，再蒸再揉成泥狀一次，放入礦工便當盒當隔天上班的午餐，也是孩子隔天的便當；簡淑芬說，時光荏苒，幼年記憶不時浮現，爸爸儉食成為便當菜，無一不是愛的傳承；吃的不只是美味，更多的是爸爸智慧的結晶。聽著簡淑芳、簡淑芬姐妹輪流端菜上桌，敘述用在地當季食材，端出原型食物，吃出食物最純粹的好滋味。

2025《台灣米其林指南》8月公布必比登推介名單，新北市萬里區「三姐妹農家樂」為北海岸地區唯一入選店家。（記者俞肇福攝）

2025《台灣米其林指南》8月公布必比登推介名單，新北市萬里區「三姐妹農家樂」為北海岸地區唯一入選店家。圖為最受歡迎的紅糟鰻。（記者俞肇福攝）

2025《台灣米其林指南》8月公布必比登推介名單，新北市萬里區「三姐妹農家樂」為北海岸地區唯一入選店家。圖為礦工阿爸手路菜的「芋頭糕炒時蔬」。（記者俞肇福攝）

2025《台灣米其林指南》8月公布必比登推介名單，新北市萬里區「三姐妹農家樂」為北海岸地區唯一入選店家。圖為麻竹筍燉雞湯。（記者俞肇福攝）

2025《台灣米其林指南》8月公布必比登推介名單，新北市萬里區「三姐妹農家樂」為北海岸地區唯一入選店家。（記者俞肇福攝）

