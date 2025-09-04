八里污水廠沼氣發電機啟用 年產540萬度綠電

八里污水處理廠內建置沼氣發電機，利用污泥處理時產生的沼氣轉化成一年540萬度綠電，供八里廠自用，即日啟用。圖為蛋形儲存槽。（記者黃子暘攝）

2025/09/04 12:00

〔記者黃子暘／新北報導〕位在新北市八里區，現由台北市政府管理的八里污水處理廠邁出環保一步，建置沼氣發電機，利用污泥處理時產生的沼氣轉化成一年540萬度綠電，供八里廠自用，即日啟用。台北市副市長張溫德今（4）日出席啟用典禮表示，八里廠「轉廢為能」，年度發電量約等於1.2萬家戶一年用電量，明年預計在迪化污水處理廠建置發電機。

張溫德說，八里廠每日處理大台北地區約132萬噸生活污水，其中代表性的「蛋形消化槽」污泥厭氧消化過程中會產生沼氣，可作為沼氣發電的燃料來源，透過600千瓦沼氣發電機建置，可將沼氣轉化為綠能，減少台電供電使用量，預期每年可產540萬度綠電，減少2000噸碳排及千萬元電費，北市府預計明年也將在迪化污水處理廠建置2台300千瓦的發電機，並持續對民生、內湖污水廠規劃。

台北市府工務局長黃一平、環保局長徐世勲、衛生下水道工程處長程培嘉指出，衛工處響應「轉廢為能」等政策，設置沼氣發電機，產出電力將併入廠內主變電站提供全廠使用；為提升系統運轉效率，八里廠在3月底時已完成2座消化瓦斯鍋爐更新工程，使蛋形消化槽溫度穩定維持攝氏35度，為沼氣發電機提供穩定燃料氣源，並從2020年起持續改善蛋形消化槽操作，使每月產氣量從19.8萬提升到36萬立方公尺，結合既有消化槽產氣條件與餘熱回收設計，提升沼氣整體使用率。

程培嘉補充，沼氣發電系統預計9月10日至12日可進行全量連續運轉72小時測試，八里廠未來將持續改善沼氣利用效率，並評估導入能源自主監控系統。

台北市府並邀請新北市府水利局長宋德仁等參加啟用典禮，並參觀發電機組，聽取運作原理說明。

八里污水處理廠內建置沼氣發電機，利用污泥處理時產生的沼氣轉化成一年540萬度綠電，供八里廠自用，即日啟用。圖為沼氣脫硫設備。（記者黃子暘攝）

八里污水處理廠內建置沼氣發電機，利用污泥處理時產生的沼氣轉化成一年540萬度綠電，供八里廠自用，即日啟用。圖為沼氣發電機。（記者黃子暘攝）

八里污水處理廠內建置沼氣發電機，利用污泥處理時產生的沼氣轉化成一年540萬度綠電，供八里廠自用，即日啟用。（記者黃子暘攝）

