ATM有隱藏好康？他領錢後隨手一點「抽中Switch 2」全網羨煞

近日有民眾在ATM領完錢後，隨手按照螢幕指示一按，驚喜抽中市價約1.5萬元的Nintendo Switch 2主機同捆組，消息引發全網轟動。示意圖。（資料照，中信銀行提供）

2025/09/04 15:16

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近年雖有不少店家提供電子支付，但多數民眾仍習慣去ATM提領現鈔使用，結果有人竟因此發現了「隱藏好康」。近日網上瘋傳，有民眾在ATM領完錢後，隨手按照螢幕指示一按，意外抽中市價約1.5萬元的Nintendo Switch 2主機同捆組，消息引發全網轟動，無數人哀號自己點選跳掉，錯過了珍貴的抽獎機會。

社群平台Threads用戶「單艾倫（Allen Shan）」昨（3）日分享朋友的好運事蹟，透露朋友前中國信託銀行（中信）的ATM領現鈔1000元，結果驚喜抽中活動大獎。單艾倫曬出朋友拿到的中獎單據，上面清楚寫著「恭喜您獲得Nintendo Switch 2主機＋瑪利歐賽車世界同捆組」，以及附上中獎資料回傳等注意須知。

貼文曝光後，吸引逾150多萬人次瀏覽，網友們紛紛驚呼，「下次不敢亂跳過了」、「第一次聽過有抽獎」、「以後領錢不亂跳過了」、「我都抽到食物優惠券（淚」、「心痛，我一直以為那是廣告」、「太扯了吧！領個錢能抽到Switch 2」、「原來ATM真的會中獎，可以坐時光機回去賞自己兩巴掌，給我抽」。

另有部分網友懷疑，這是有心人士推出的新型詐騙手法，質疑該抽獎活動的真實性。對此，單艾倫補充好友抽到獎品的活動，確實有在中信銀行官網看到相關公告，內容指出活動時間從今年7月14日至9月30日，凡是使用中信銀行APP跨行轉帳、ATM臺幣跨行提款/存款/轉帳，或外幣跨行提款/存款，皆有機會使用點數參加抽獎。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

民眾提款後抽中Nintendo Switch 2主機同捆組的活動，為中信銀行舉辦的期間限定活動大獎。（圖擷取自中信銀行官網）

