酪農業者憂美牛乳零關稅、恐改標示 乳業協會：將據理力爭

中華民國乳業協會秘書長方清泉。（記者楊媛婷攝）

2025/09/04 11:40

〔記者楊媛婷／台北報導〕台美關稅持續談判，酪農業者憂若美國牛乳零關稅輸入，恐讓美牛乳在台灣的市佔率從目前的12%更擴大，中華民國乳業協會表示，明年7月起只有獲得認證的國產牛奶才可標示為鮮奶，希望可落實標示，也強調國產鮮乳的乳蛋白等含量高、加上新鮮碳足跡短，認為仍有競爭力。

中華民國乳業協會今舉行70週年會員大會，中華民國乳業協會秘書長方清泉表示，食藥署已通過明年7月起只有獲得認證、效期在14天以內的國產牛奶可標示為鮮奶，未來國外進口效期長90天、現在也被稱為「鮮奶」的進口乳則要正名為「長效乳」，有助於消費者可以更清楚鮮乳的定義，但隨台美關稅談判，也會擔憂鮮乳名稱是否受台美談判影響，但該標示符合國際CODEX規定，也應該要讓消費者知道吃進去的食品是什麼，保障消費者知的權利，若美國意圖拿掉標示，會據理力爭並對美國奮戰到底。

身為高健酪農聯誼會會長，也擔任畜產會乳價評議委員會委員的張正杰表示，目前主要在好市多等通路販售的美國牛乳一年的銷售量約5萬噸，因為價格較低加上保存期限較長，在目前鮮乳正名還沒上路下，占國內鮮乳等市占率已到12%，若鮮乳名稱沒有正名，可能美國牛乳的市占率就會進一步增加，也指出美國認為標示的改變是非關稅貿易障礙，隨台美關稅談判進行，也有滿滿無力等，希望政府以不變應萬變，也不希望被美國強壓台灣。

方清泉表示，台灣鮮乳的品質世界頂尖，含有的乳蛋白等都遠勝他國，從牧場送到餐桌只要24小時，若加計碳足跡，美國進口乳品的價格事實上會高於台灣，除國產進口乳品要標示明確，長效乳不可混充為鮮乳外，也盼未來可加上碳足跡。

