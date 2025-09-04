World Gym進駐苗栗市全民運動館 明年農曆年前試營運

總經費1.72億元的苗栗市全民運動館建築主體已完工，市公所辦理委外營運，經評選由World Gym世界健身俱樂部得標。（圖由苗栗市公所提供）

2025/09/04 11:25

〔記者彭健禮／苗栗報導〕總經費1.72億元的苗栗市全民運動館建築主體已完工，預計再2週取得使用執照，苗栗市公所同步辦理委外營運，經評選由World Gym世界健身俱樂部得標。雙方昨（3）日會面交流，預計月底完成簽約，目標明年農曆年前試營運。

苗栗市公所於前年獲教育部體育署前瞻基礎建設計畫補助1億元，加上縣府另補助2000萬元，公所自籌5200萬元，於苗栗市中正路舊苗農校區用地興建全民運動館。

市公所指出，館舍主體建物已完工，使用執照申請中，預計再2週可取得，期間公所同步辦理館舍委外營運，經評選由World Gym世界健身俱樂部得標。

World Gym董事長、台灣女婿柯約翰昨天下午帶團隊到苗栗市公所拜會，市長余文忠也偕科室主管接待，雙方就未來經營方針及契約內容進行交流、討論。公所提出銀髮族健康、兒童與學齡前幼童啟蒙，及上班族與特殊族群方案等分齡分眾服務設計需求。

余文忠表示，全民運動館確定由國際知名品牌World Gym進駐經營。這不僅代表國際大品牌對苗栗市場的高度肯定，更帶來超過5000萬元的投資，將引進專業教練團隊與先進運動設備。公所預計9月底完成簽約，後續World Gym進駐裝修設備器材，目標明年農曆年前試營運。

World Gym董事長、台灣女婿柯約翰帶團隊到苗栗市公所拜會，市長余文忠也偕科室主管接待，雙方就未來經營方針及契約內容進行交流、討論。（圖由苗栗市公所提供）

