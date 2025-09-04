為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    跟北一女拚了！中女中校友許願校長考學測 2天按讚數破2千

    中女中校友喊出錢許願校長也考學測，按讚數破2千達標了。（圖：擷自靠北中女中）

    中女中校友喊出錢許願校長也考學測，按讚數破2千達標了。（圖：擷自靠北中女中）

    2025/09/04 11:34

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕北一女校長陳智源開學日宣布「參加明年學測與一女中學生並肩作戰」，引發熱議，台中女中也有校友在臉書社團PO文許願，只要貼文按讚數破千，就幫校長洪幼齡出學測報名費，含伙食交通費，結果按讚數快速累積，PO文短短兩天按讚數破2千300個，PO再加碼喊話，若「洪校長學測考贏陳校長」，再回饋母校3000元，考出60級分加發1萬給校長，並強調「我們是認真的」，引發熱烈迴響；相關PO文更釣出彰化女中也仿效，喊「彰女不能輸」，引發連鎖效應。

    高中以下學校這週一已開學，北一女校長陳智源開學日發給所有學生一封信，除替高三將考學測考生加油打氣外，稱看到學生暑假期間參加夜自習認真且充滿鬥志，宣佈「參加明年學測與一女中學生並肩作戰」，盼鼓勵學生在北一女不要因性別、年齡、身分而自我設限；「大叔」參戰學測引發熱議。

    台中女中疑有校友也在臉書社團「靠北中女中」貼文許願，「這篇超過1000讚，我們幫洪幼齡校長出學測報名費，含伙食交通費」。

    中女中校友PO文一出頓成焦點，該許願文才貼出不到一天按讚數就破千，短短兩天按讚數衝破2千300個，讓原PO再發文，除感謝廣大網友讓這篇文順利達標外，更再加碼喊出「如果洪校長115學測考贏陳校長，我們再回饋母校3000元，60級分10000元」，「只要洪校長表態參加學測，我們會立即寄裝著報名費的現金袋回台中，並拍照上傳至此以示「我們是認真的」，原PO也不忘祝福學妹們明年學測順利。

    接連兩篇PO文廣獲迴響，底下網友接力加碼，「洪校長若報考，任選4科分數到50分，捐5萬給中女中」、「哪裡可以捐款贊助」，更有路過「女中眷屬」幫太座留言，「洪校長考贏，幫太太還有妹妹的母校捐1萬元」，還有留言「希望全台的校長們可以一起PK」。

    相關許願文引發回響，更釣出彰化女中也有人在「靠北彰女」版PO類似許願文，PO文開宗明義就說「仿中女中文章」、「彰女不能輸」，這篇破1000讚，全額贊助陳校長參與115學測，包含交通伙食住宿費用，「女中加油！校長加油！」，PO文也吸近500個讚，許願校長考學測形成有趣連鎖效應。

    中女中有校友喊幫出報名費喊話校長考學測。（記者蘇孟娟攝）

    中女中有校友喊幫出報名費喊話校長考學測。（記者蘇孟娟攝）

    中女中校友許願文釣出彰女也仿效許願了。（圖：擷自靠北彰女）

    中女中校友許願文釣出彰女也仿效許願了。（圖：擷自靠北彰女）

