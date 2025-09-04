他好奇問「吃過最便宜的吃到飽多少」？鄉民懷念：不到200元

不少民眾喜歡到吃到飽餐廳享用，一名網友近日分享，過往曾在類似婚宴會館餐廳吃過199元吃到飽，相當划算，不禁發文詢問網友「你吃過最便宜的吃到飽是多少」？PO文曝光後引起大量網友議論。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

2025/09/04 13:56

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕不少民眾喜歡到吃到飽餐廳享用，一名網友近日分享，過往曾在類似婚宴會館餐廳吃過199元吃到飽，相當划算，不禁發文詢問網友「你吃過最便宜的吃到飽是多少」？PO文曝光後引起大量網友議論。

這名網友1日於「批踢踢實業坊（PTT）」發文，內容提及「台灣統稱的吃到飽，不管你叫他把費、自助餐」，原本PO曾在2005年左右前往桃園一家類似婚宴會館的餐廳用餐，當時定價「199吃到飽」，至於「結帳有沒有服務費我忘了，就算有也是219元」，接著反問鄉民「你吃過最便宜的吃到飽是多少」？

許多鄉民看到Po文後紛紛留言表達不同想法，有人說「50塊，素食自助餐吃到飽」、「以前南部100多元吧」、「168元火烤兩吃」、「梧棲以前有羊骨湯199元」、「199海霸王、189旋轉火鍋」、「2000年紅99火鍋吃到飽」、「以前的百元火鍋是真百元，現在是千元內叫百元」、「台南『趣味一下』小火鍋吃到飽，不用200」。

