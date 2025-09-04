為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    他好奇問「吃過最便宜的吃到飽多少」？鄉民懷念：不到200元

    不少民眾喜歡到吃到飽餐廳享用，一名網友近日分享，過往曾在類似婚宴會館餐廳吃過199元吃到飽，相當划算，不禁發文詢問網友「你吃過最便宜的吃到飽是多少」？PO文曝光後引起大量網友議論。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

    不少民眾喜歡到吃到飽餐廳享用，一名網友近日分享，過往曾在類似婚宴會館餐廳吃過199元吃到飽，相當划算，不禁發文詢問網友「你吃過最便宜的吃到飽是多少」？PO文曝光後引起大量網友議論。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

    2025/09/04 13:56

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕不少民眾喜歡到吃到飽餐廳享用，一名網友近日分享，過往曾在類似婚宴會館餐廳吃過199元吃到飽，相當划算，不禁發文詢問網友「你吃過最便宜的吃到飽是多少」？PO文曝光後引起大量網友議論。

    這名網友1日於「批踢踢實業坊（PTT）」發文，內容提及「台灣統稱的吃到飽，不管你叫他把費、自助餐」，原本PO曾在2005年左右前往桃園一家類似婚宴會館的餐廳用餐，當時定價「199吃到飽」，至於「結帳有沒有服務費我忘了，就算有也是219元」，接著反問鄉民「你吃過最便宜的吃到飽是多少」？

    許多鄉民看到Po文後紛紛留言表達不同想法，有人說「50塊，素食自助餐吃到飽」、「以前南部100多元吧」、「168元火烤兩吃」、「梧棲以前有羊骨湯199元」、「199海霸王、189旋轉火鍋」、「2000年紅99火鍋吃到飽」、「以前的百元火鍋是真百元，現在是千元內叫百元」、「台南『趣味一下』小火鍋吃到飽，不用200」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播