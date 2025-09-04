琵琶颱風清晨生成！對台影響曝 週末再有低壓系統

今明天氣。（圖為中央氣象署提供）

2025/09/04 11:18

〔記者林志怡／台北報導〕夏天還沒結束，未來一週持續高溫炎熱。中央氣象署提醒，今日各地氣溫落在31至35度，雖上午天氣晴朗穩定，但西半部地區、東半部山區仍有午後雷陣雨，另南部近山區平地、西半部山區中午過後有局部性大雨，週末則再有低壓系統通過台灣南方海面，後續情況有待觀察。

中央氣象署預報員趙竑說明，位於日本九州南方的熱帶性低氣壓（TD18），於今日2時發展為輕度颱風「琵琶」，預測未來向北、朝日本九州至四國一帶移動，接著往東北方向影響關東、關西地區，對台灣無直接影響。

趙竑表示，未來一週氣溫持續偏高，並有午後雷陣雨發生機率，目前台灣南方的大低壓帶從南海延伸至菲律賓東方海面、關島，內部持續有熱帶擾動消長，並有低壓系統往西移動，且週六起低壓帶的勢力範圍會往台灣附近擴展，導致台灣雲量增加。

針對今日天氣，趙鴻說，今日上午各地晴朗穩定，但西半部地區、東半部山區仍有午後雷陣雨，另南部近山區平地、西半部山區中午過後有局部性大雨，而明日太平洋高壓增強，午後雷雨仍有，但雨量較今天減少。

趙竑進一步指出，週六後低壓帶靠近台灣，受到偏東風影響，東半部地區整日有局部陣雨，西半部地區則需留意午後降雨，南部地區、中部以北山區有短延時大雨。

此外，週日、下週一受到南方雲系影響，花蓮、台東、南部地區整日有局部性陣雨或雷雨，中部以北注意中午過後午後大雷雨；下週二、週三太平洋高壓增強，整體降雨量減少，但西半部地區、東半部山區有午後雷陣雨。

中央氣象署預報員林定宜補充，今日氣象署暫未發布高溫資訊，各地氣溫約落在31至35度左右，且除琵琶颱風外，週日、下週一通過台灣南方海面、進入南海的低壓系統，是否增強為熱帶性低氣壓或颱風還有待觀察。

未來一週天氣。（圖為中央氣象署提供）

