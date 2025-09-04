遊蕩犬像班兵分列式 台南學甲流浪犬再引熱議

比一比，誰勢力大，幾年前，台南北門區曾拍到1群12隻流浪犬成緃隊走過魚塭。（資訊照，民眾提供）

2025/09/04 11:12

〔記者楊金城／台南報導〕台南學甲區郊外近來拍攝到11隻遊蕩犬魚貫走過田野的照片，流浪犬像「班兵」一樣排排走，一張照凸顯大北門區流浪犬問題，在「學甲之美」社群臉書引起討論。

有民眾稱呼黑狗兄們九條好漢排排站很可愛，也有人不喜歡，形容像黑幫，流浪犬問題困擾地方。

在北門區的鹽田、魚塭也經常出現流浪犬，三、五成群，幾年前也被拍到1群12隻流浪犬成緃隊走過魚塭的照片引起熱議；大北門區流浪犬因有人飼養、棄養，流浪犬始終存在，流浪犬在魚塭也比較容易覓食，會成群在魚塭內捕魚吃、追咬候鳥，但因為少數浪浪會追車、破壞農作物，甚至咬傷人，造成地方困擾。

台南市動保處接獲民眾反應遊盪犬影響地方安寧、出現咬傷人事件，才會出動誘捕、抓捕，動保處說，目前興建中的學甲多功能教育園區（動保園區）占地約2公頃，預定2026年6月完工，未來優先收容學甲區的流浪動物，如有剩餘空間再收容周邊大北門區的流浪動物，減少在外遊蕩，降低人犬衝突。

近日台南學甲這群11隻流浪犬排排走過田野，被莊姓民眾拍下。（取自學甲之美社群臉書）

