考察哈瑪星鐵道園區 高市議員促爭取設鐵博館南部分館

張博洋建議高市文化局，可爭取在哈瑪星鐵道園區設置鐵道博物館南部分館。（圖由張博洋提供）

2025/09/04 11:11

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員張博洋、簡煥宗、何權峰共同考察哈瑪星鐵道文化園區，一致認為該區域極具發展潛力並提出多個建議，張博洋更呼籲高市文化局應極力向中央爭取設置國家鐵道博物館南部分館，打造具歷史深度的景點。

張博洋說，當國人出國時常會想到日本九州鐵道紀念館、英國約克鐵道博物館，因而前去體驗鐵道文化，對比台灣其他相關鐵道文化展區而言，哈瑪星鐵道文化園區不僅佔地遼闊，更完整收藏31輛與高雄城市開發息息相關的列車。

請繼續往下閱讀...

他呼籲高雄市政府與文化局應極力向中央爭取，設置國家鐵道博物館南部分館於哈瑪星鐵道文化園區，為持續高雄打造具歷史厚度的文化旅遊景點。

何權峰表示，哈瑪星駁二線小火車是高雄假日觀光旅遊熱門項目之一，園區內又有高雄輕軌運行，高雄百年鐵道風光新陳交錯，在哈瑪星產生有趣的歷史對比；他提到三民區內的三塊厝車站，未來也可與哈瑪星鐵道文化園區進行連結，以鐵道文化為主題，帶動城市的觀光發展。

簡煥宗指出，自2024年底，高市文化局以高雄設市規劃一系列重啓鐵道復駛「濱線啟程」的活動非常成功，重新讓全台鐵道迷注意到哈瑪星鐵道文化園區，假日遊客人潮絡繹不絕。

因此高市府在發展演唱會經濟、追星觀光等新形態娛樂之餘，更應思考高雄市既作為台灣最早被開發的城市之一，擁有台灣百年以來的文化深度與歷史厚度，如何透過這些累積下來的歷史文化資產，讓高雄真正深入人心，遊客認識高雄、愛上高雄，將會是未來高雄城市行銷的重點。

哈瑪星鐵道園區佔地遼闊，每逢假日總吸引大批人潮參訪。（圖由張博洋提供）

高市議員簡煥宗（右起）、張博洋、何權峰考察哈瑪星鐵道文化園區。（圖由張博洋提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法