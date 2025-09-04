國際珠算賽宜蘭6人獲獎 冬山國中曾威聚奪冠

宜蘭冬山國中曾威聚（中）獲得「AIAMA2025珠算奧林匹克國際大賽」F組冠軍最高榮耀。（記者王峻祺攝）

2025/09/04 10:57

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕「AIAMA2025珠算奧林匹克國際大賽」暑期在馬來西亞舉行總決賽，台灣共計18人獲獎，宜蘭就占6人表現亮眼，代理縣長林茂盛今天頒獎表揚，其中冬山國中曾威聚拿下F組冠軍最高殊榮。他分享，學珠算長達9年，最大優勢就是「考卷寫得快！」

曾威聚說，5歲在父母鼓勵下學習珠算，一學就是9年，熟練運用加、減、乘、除技巧，以及開方等複雜計算，也因此讓他考卷寫得很快，這次比賽30題，寫完後還有時間驗算較沒把握的2題，其中1題果真抓出錯誤，很高興最後拿下冠軍，未來會繼續鑽研精進。

宜蘭6名獲獎學子中，曾威聚拿到最高榮耀F組冠軍殊榮；宜蘭國中蔡頎鑫、中道中學楊又頲及公正國小陳芊蓉，則榮獲其他組別第1名佳績；光復國小徐千釉與徐郁甯各獲得第2名，表現均亮眼。珠心算賽事，冠軍為綜合性最高獎項選手，第1名則是分項或組別排名首位。

宜蘭縣代理縣長林茂盛說，今年賽事在台北辦理初選選拔選手後，再赴馬來西亞舉行總決賽，共有來自14個國家、500人同場競技，最終台灣共有18名學生獲獎，其中宜蘭6人，「宜蘭囝仔」相當傑出。

他說，宜蘭致力數理及科學教育，讓學生在國中小階段打下穩固基礎，並鼓勵勇於挑戰世界舞台，其中數學學習更能培養耐心與面對困難時不放棄的毅力，感謝學子在世界級賽事展現精湛心算技巧，深感欣喜與自豪。

「AIAMA2025珠算奧林匹克國際大賽」暑期在馬來西亞舉行總決賽，宜蘭6人獲獎，代理縣長林茂盛（前排中）頒獎表揚。（記者王峻祺攝）

