為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高科大太陽能車遠征澳洲 挺過3000公里賽程奪世界第4

    成軍27年的台灣阿波羅太陽能車隊，參加2025 BWSC世界太陽能車挑戰賽，車隊抵達終點澳洲南端城市阿得雷德時，開心揮國旗慶祝。（圖由高科大提供）

    成軍27年的台灣阿波羅太陽能車隊，參加2025 BWSC世界太陽能車挑戰賽，車隊抵達終點澳洲南端城市阿得雷德時，開心揮國旗慶祝。（圖由高科大提供）

    2025/09/04 11:05

    〔記者許麗娟／高雄報導〕2025年「BWSC世界太陽能車挑戰賽」8月底在冬日的澳洲舉辦，國立高雄科技大學阿波羅太陽能車隊挑戰貫穿澳洲大陸全長3000公里的賽程，歷經6天挺過惡劣天候順利完賽，奪得巡洋艦級組別世界第4名佳績。

    開辦至今38年的BWSC賽事，是各國太陽能車隊的重要擂台，今年競賽首次在冬天舉行，考驗太陽能車的能源效率，包括台日韓等共18國37支車隊報名參賽。

    高科大阿波羅太陽能車隊由模具系教授艾和昌領軍，國企系助理教授廖明瑜擔任車隊經理。8月24日自澳洲北端達爾文市出發，挑戰貫穿澳洲3000公里的長征賽程，29日抵達南端阿得雷德，一路挺過強風、大雨、冰雹等惡劣天候，順利完賽並獲得第4名。

    艾和昌表示，8月29日是最後一日的賽程，出發前即陸續收到大會任務控制中心通報極端天候資訊，不僅聽到首爾大學的太陽能車被強風大雨吹翻嚴重受損，也目睹日本和歌山大學的車被吹到路邊撞樹，今年有一半的參賽車隊因故障或未能及時抵達控制點而被迫退賽，可見團隊能完程賽事相當不容易，也感謝當地僑胞沿路相挺。

    高科大阿波羅太陽能車曾於2023 BWSC年即拿下公路第4名、全球實用性第2名，當年的阿波羅9號車今年做了改款 Apollo IX plus，艾和昌指出，巡洋艦級的車輛設計難度較高，必須2座以上、內部寬敞、車重較重，又要兼顧能源效率及實用性，可說是以接近可量產的商品概念來設計和參賽。

    由高科大模具系教授艾和昌（左９）是國內太陽能車教父級人物，他建立的阿波羅太陽能車隊成軍27年，征戰過17場國際大賽，是國內唯一仍在國際大賽活躍參賽的學生車隊。（圖由高科大提供）

    由高科大模具系教授艾和昌（左９）是國內太陽能車教父級人物，他建立的阿波羅太陽能車隊成軍27年，征戰過17場國際大賽，是國內唯一仍在國際大賽活躍參賽的學生車隊。（圖由高科大提供）

    高科大阿波羅太陽能車9號改款車（Apollo IX plus）行駛橫跨沙漠地區。（圖由高科大提供）

    高科大阿波羅太陽能車9號改款車（Apollo IX plus）行駛橫跨沙漠地區。（圖由高科大提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播