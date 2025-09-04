高科大太陽能車遠征澳洲 挺過3000公里賽程奪世界第4

成軍27年的台灣阿波羅太陽能車隊，參加2025 BWSC世界太陽能車挑戰賽，車隊抵達終點澳洲南端城市阿得雷德時，開心揮國旗慶祝。（圖由高科大提供）

2025/09/04 11:05

〔記者許麗娟／高雄報導〕2025年「BWSC世界太陽能車挑戰賽」8月底在冬日的澳洲舉辦，國立高雄科技大學阿波羅太陽能車隊挑戰貫穿澳洲大陸全長3000公里的賽程，歷經6天挺過惡劣天候順利完賽，奪得巡洋艦級組別世界第4名佳績。

開辦至今38年的BWSC賽事，是各國太陽能車隊的重要擂台，今年競賽首次在冬天舉行，考驗太陽能車的能源效率，包括台日韓等共18國37支車隊報名參賽。

高科大阿波羅太陽能車隊由模具系教授艾和昌領軍，國企系助理教授廖明瑜擔任車隊經理。8月24日自澳洲北端達爾文市出發，挑戰貫穿澳洲3000公里的長征賽程，29日抵達南端阿得雷德，一路挺過強風、大雨、冰雹等惡劣天候，順利完賽並獲得第4名。

艾和昌表示，8月29日是最後一日的賽程，出發前即陸續收到大會任務控制中心通報極端天候資訊，不僅聽到首爾大學的太陽能車被強風大雨吹翻嚴重受損，也目睹日本和歌山大學的車被吹到路邊撞樹，今年有一半的參賽車隊因故障或未能及時抵達控制點而被迫退賽，可見團隊能完程賽事相當不容易，也感謝當地僑胞沿路相挺。

高科大阿波羅太陽能車曾於2023 BWSC年即拿下公路第4名、全球實用性第2名，當年的阿波羅9號車今年做了改款 Apollo IX plus，艾和昌指出，巡洋艦級的車輛設計難度較高，必須2座以上、內部寬敞、車重較重，又要兼顧能源效率及實用性，可說是以接近可量產的商品概念來設計和參賽。

由高科大模具系教授艾和昌（左９）是國內太陽能車教父級人物，他建立的阿波羅太陽能車隊成軍27年，征戰過17場國際大賽，是國內唯一仍在國際大賽活躍參賽的學生車隊。（圖由高科大提供）

高科大阿波羅太陽能車9號改款車（Apollo IX plus）行駛橫跨沙漠地區。（圖由高科大提供）

