    首頁　>　生活

    花蓮「月洞奇觀」搭船賞蝙蝠 10月開放散客預約

    月洞也是洞穴型蝙蝠的家，圖為台灣葉鼻蝠。（圖由豐濱鄉公所提供）

    月洞也是洞穴型蝙蝠的家，圖為台灣葉鼻蝠。（圖由豐濱鄉公所提供）

    2025/09/04 10:58

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕海岸山脈歷經千萬年造山運動，原本在海平面的海蝕洞被推擠上半山腰，花蓮豐濱鄉「月洞」就擁有這樣特殊地質景觀，洞內積水可坐船，還可認識蝙蝠生態，吸引遊客造訪，但過去常有散客到場卻發現船班都被團體客預約走，客滿無法搭乘。豐濱鄉長邱福順說，過去只開放團體客預約，10月起也將開放散客電話預約。

    台11線花蓮豐濱鄉石梯坪風景區南側1公里的月洞遊憩區，是安山岩質地的火山岩層受到海水侵蝕形成的海蝕洞，海拔80公尺的狹長Y字形洞穴內還有積水可行舟，北洞、南洞全長176公尺，人稱「月洞奇觀」，更是洞穴型蝙蝠的「洞天福地」，棲息珍貴稀有保育類台灣無尾葉鼻蝠、台灣特有種的台灣葉鼻蝠、台灣小蹄鼻蝠、台灣大蹄鼻蝠，以及東亞摺翅蝠、華南水鼠耳蝠等6種蝙蝠，也是全國唯一以搭船方式賞蝠的自然教室。

    花蓮縣豐濱鄉公所表示，月洞遊憩區10月1日起將新增自由行遊客電話預約服務，以免現場客滿無法搭乘，同步也修改營業時間為上午8時40分至下午4時，每隔20分鐘開1艘船入洞遊覽，每天20班次，由於船隻只有2艘、每艘載客8人，每個時段最多16人，還請遊客注意。

    鄉長邱福順說，預約專線03－8781022，也可提供周邊景點諮詢，等候時間還可參觀蝙蝠生態展示廳、觀海亭看海景，也提供飲水機、洗手間及手工藝品展售，歡迎遊客使用。

    豐濱鄉月洞奇觀為海蝕洞，受造山運動影響，海蝕洞已經遠離海平面。（圖由豐濱鄉公所提供）

    豐濱鄉月洞奇觀為海蝕洞，受造山運動影響，海蝕洞已經遠離海平面。（圖由豐濱鄉公所提供）

    月洞遊憩區步道老樹參天，適合散步。（圖由豐濱鄉公所提供）

    月洞遊憩區步道老樹參天，適合散步。（圖由豐濱鄉公所提供）

    月洞遊憩區內設置蝙蝠生態館，介紹蝙蝠小知識。（圖由豐濱鄉公所提供）

    月洞遊憩區內設置蝙蝠生態館，介紹蝙蝠小知識。（圖由豐濱鄉公所提供）

