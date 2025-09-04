為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台灣首家 華航宣布全新會籍積分制度將上線

    華航今天宣布，全新會籍積分制度即將上線。（華航提供）

    華航今天宣布，全新會籍積分制度即將上線。（華航提供）

    2025/09/04 10:41

    〔記者吳亮儀／台北報導〕華航今天（4日）宣布全新「會籍積分制度」年底將登場，是台灣首家採用會籍積分制度的航空公司，讓每一趟飛行都成為會籍晉升、續卡的助力，會員可彈性使用哩程，不僅可兌換酬賓機票、座艙升等，還能在日常生活中兌換商品服務，更可依需求補足哩程或恢復失效哩程。

    華航表示，自1989年起，華夏哩程酬賓計劃已陪伴會員飛行無數旅程，未來新制度將以「積分」為核心，並首次將特惠機票、團體機票納入累積計算，讓會員的每一趟飛行都能發揮價值。華航承諾，在新會員制度下，會員現有會籍所享有的禮遇將完全保留，權益不變，未來兩年內（至2027年前），會員級別僅會晉升，不會降等。

    華航表示，為了讓會員在新制度上線後安心計算舊有哩程對應新制的積分，即日起華航於官網同步啟動「積分試算器」的貼心服務，方便會員試算每趟旅程可獲得的積分；同時官網 AI 客服將化身「哩享助理」，全天候解答新制度相關問題。

    華航表示，全新制度將哩程視為「貨幣」，可自由轉讓及合併使用，讓會員將受讓哩程與帳戶有效哩程整合使用，一次兌換心儀好禮。會員同時可透過購買方式，隨時補足所需哩程，輕鬆達成兌換門檻，也可「購買哩程」當禮物贈送親友；同時提供優惠價格，重新啟用近期失效的哩程，再結合帳戶內有效哩程靈活運用。

    華航表示，為使哩程兌換品項更加多元化，華航將推出電子票券平台，讓會員可以使用哩程兌換全台超過130個連鎖品牌的商品與服務，從超商、百貨、量販、藥妝、餐飲及生活娛樂；同時，打造專屬訂房平台，提供海內外會員全球超過60萬個旅宿選擇，訂房即可累積哩程，也可選用哩程折抵房費。

    圖
    圖
