為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    教育部辦多語繪本共讀活動 從小開始認識多元文化

    教育部舉辦多語繪本親子共讀活動，讓孩子從小開始認識和尊重多元文化。（圖由教育部提供）

    教育部舉辦多語繪本親子共讀活動，讓孩子從小開始認識和尊重多元文化。（圖由教育部提供）

    2025/09/04 10:41

    〔記者林曉雲／台北報導〕台灣多元族群的特色是國家發展的重要資產，有閩、客、原住民及新住民等。教育部舉辦「全國性多語多元文化繪本親子共讀心得感想甄選活動」，以推動多元文化繪本親子共讀為起點，鼓勵親子共學，促進族群融合與多元文化的傳承創新，今（2025）年甄選活動自9月22日開始徵件。

    教育部國教署組長孫旻儀說明，為促進對多元文化的理解與互動，甄選活動自9月22日起至10月24日止開放報名與徵件，詳情可至「新住民子女教育資訊網」查詢，歡迎各校鼓勵學生積極參加。

    該甄選活動已持續辦理11年，去年共有659人參賽、260人獲獎。孫旻儀舉例，去年多語多元文化繪本親子共讀心得感想國小高年級組特優作品「蘋果甜蜜蜜」，作者是台南市海東國小學生林玄苗，指導老師是羅美玲，故事中主角小惠的媽媽和爸爸用心栽種香甜可口的蜜蘋果，引述到自己和家人遠自阿根廷來到台灣，並在老師和同學協助下，逐漸適應台灣的生活，從不會中文到能與人侃侃而談，並能寫出一篇文情並茂的文章，也不斷鼓勵媽媽練習中文，評審團肯定其作品鼓勵來自各國的新住民子女到台灣後能夠無所畏懼，也期盼人們能尊重來自不同國家的文化，並給予更多的關心及協助。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播