教育部辦多語繪本共讀活動 從小開始認識多元文化

2025/09/04 10:41

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣多元族群的特色是國家發展的重要資產，有閩、客、原住民及新住民等。教育部舉辦「全國性多語多元文化繪本親子共讀心得感想甄選活動」，以推動多元文化繪本親子共讀為起點，鼓勵親子共學，促進族群融合與多元文化的傳承創新，今（2025）年甄選活動自9月22日開始徵件。

教育部國教署組長孫旻儀說明，為促進對多元文化的理解與互動，甄選活動自9月22日起至10月24日止開放報名與徵件，詳情可至「新住民子女教育資訊網」查詢，歡迎各校鼓勵學生積極參加。

該甄選活動已持續辦理11年，去年共有659人參賽、260人獲獎。孫旻儀舉例，去年多語多元文化繪本親子共讀心得感想國小高年級組特優作品「蘋果甜蜜蜜」，作者是台南市海東國小學生林玄苗，指導老師是羅美玲，故事中主角小惠的媽媽和爸爸用心栽種香甜可口的蜜蘋果，引述到自己和家人遠自阿根廷來到台灣，並在老師和同學協助下，逐漸適應台灣的生活，從不會中文到能與人侃侃而談，並能寫出一篇文情並茂的文章，也不斷鼓勵媽媽練習中文，評審團肯定其作品鼓勵來自各國的新住民子女到台灣後能夠無所畏懼，也期盼人們能尊重來自不同國家的文化，並給予更多的關心及協助。

