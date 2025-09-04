單車迷看過來 58公里台南環狀自行車道「三館線」悠遊行

台南市「三館線」自行車道結合不少YouBike 2.0租借站，提供民眾便利的租借服務。（南市交通局提供）

2025/09/04 10:26

〔記者洪瑞琴／台南報導〕想用單車看遍台南的人文與自然風景嗎？現在有了最新選擇！台南市宣布全新「三館自行車道」正式完成，路線串聯國立台灣歷史博物館、市立圖書館總館與奇美博物館，總長約18公里，沿途增設相關自行車路線指示牌面，再結合既有的「雙館自行車道」，打造全長58公里的環狀大路線，讓民眾可以一口氣踩遍三大地標。

南市交通局長王銘德表示，原本的「雙館自行車道」就相當受歡迎，從台灣歷史博物館沿山海圳綠道出發，可一路騎到安平舊部落、黃金海岸龍崗海景天橋，再沿著二仁溪騎進奇美博物館，全長約40公里，深受單車族青睞。不只串聯安平、黃金海岸與博物館，還能接軌全國自行車環島路網。

如今新增的「三館自行車道」，更進一步把人氣超旺的市圖總館納入其中，形成完整的「博物館環」。其中，從台灣歷史博物館到市圖總館會經過慶和路、長和路、仁愛街等路段；從市圖總館到奇美博物館則途經康橋大道、中華東路、大同路與文賢路，沿途都已設置導引牌面，騎車不怕迷路。

沿著二仁溪水岸自行車道串聯全國自行車道路網的環島山線與環島海線，也可連結九份子重劃區及生態池周邊小徑接往鹽水溪堤頂自行車道，是南市最著名的自行車道。

這條新路線不僅方便市民運動休閒，也讓遊客單車探索台南豐富的人文底蘊與自然景觀。想像一下，一路踩著腳踏車，從歷史博物館回望台灣過去，再到市圖感受知識氛圍，最後抵達奇美博物館享受藝術與音樂洗禮，三種風格一次滿足。

民眾攜家帶眷假日來趟「三館線」單車小旅行，不論是追風、拍照打卡，還是單純放鬆心情，都能用兩輪體驗不一樣的台南。

台南市政府交通局完成「三館線」自行車道沿途指標設置。（南市交通局提供）

台南市完成永康總圖自行車道規劃路線「三館線」。（南市交通局提供）

