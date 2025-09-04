15年內最長紅月！9/8月全食全台各地肉眼可見

月全食示意圖。（台北天文館提供）

2025/09/04 10:31

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市立天文館預告，9月8日凌晨，夜空將上演少見且壯觀的月全食天象。肉眼明顯可見月亮缺角變暗的「本影食」自0時27分初虧開始，3時57分復圓結束，其間月球轉為赤銅色「紅月」的全食階段長達1小時23分，是未來15年內台灣可見紅月最長的一次，觀賞條件極佳，只要選擇西邊開闊的地點，不需使用特別器材，以肉眼即可全程欣賞。

台北天文館說明，月食是月球進入地球影子而短暫變暗的少見天象，可分為本影食的月全食、月偏食，以及半影月食三種；未來十年內，台灣可見到本影月食共9次，包含7次月全食，但只有3次為全程可見且適合觀賞，看到「紅月」的機會有7次，下次可見月全食為2026年3月3日，但為月出帶食，無法看到初虧到食既的過程；下次要觀賞全程可見的月全食要等到2028年12月31日。

請繼續往下閱讀...

天文館介紹，此次月全食最精采部分為1時30分至2時53分，月球完全進入地球本影內的「全食」階段，2時12分為月球通過地球陰影中央的「食甚」；在全食階段內，月球將因地球大氣折射的少許陽光而轉為暗紅色，俗稱紅月或血月，是月全食最為奇特而震撼的景象，全食期間月面亮度及顏色變化與地球大氣狀態有關，是重要的科學觀測項目。

此次月全食還伴隨「月掩星」，全食過程中，紅色的月球將遮掩寶瓶座82號恆星，1時30分掩入，2時29分復出，可使用雙筒望遠鏡欣賞或透過長焦距鏡頭拍攝錄影，捕捉罕見的「紅月掩星」。

此次月全食還伴隨「月掩星」，全食過程中，紅色的月球將遮掩寶瓶座82號恆星。（台北天文館提供）

台北市立天文館預告，9月8日凌晨，夜空將上演少見且壯觀的月全食天象。（台北天文館提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法