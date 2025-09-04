不怕與普度拜拜強碰！彰化超人氣「挖超大海蛤」中元節登場

超人氣的彰化線西挖超大海蛤活動，這次選定中元節登場。（資料照，記者劉曉欣攝）

2025/09/04 10:06

〔記者劉曉欣／彰化報導〕選在中元普度的農曆7月15日舉辦活動，對超人氣的彰化線西「一畝海的小旅行」摸超大海蛤活動來說，完全沒有在怕，這也是今年開學以來第一檔，雖然當天是中元節，預估人數可能比較少，但挖到超大海蛤的機率也就跟著提高。

執行長黃泯嘉表示，因為每次活動都選在星期六、日，為了配合潮汐時間，並非每個星期都可以推出。剛好9月6日是星期六，潮汐又能配合，就直接敲定，後來發現當天竟然是中元節，許多人都覺得他們的心臟太大顆了，民間中元普度都在忙拜拜，還有誰有空來？

請繼續往下閱讀...

不過，黃泯嘉強調，以往辦活動，有時擠入上千人，有的小朋友年紀較小，挖的速度比不上大人，就只能挖到幾顆而已。這次在中元節辦挖海蛤，預估人數會比較少，如此，挖到超大海蛤的機率與數量，也就會大大增加了。

黃泯嘉說，今年因為中秋節落在10月初，受到節氣的影響，超大海蛤活動在中秋前，大約只能在9月底辦理，10月初就要看情況。目前超大海蛤的市價大約在每台斤130元，挖到可以用大盤價每台斤100元帶回，不帶走就由養殖業者處理，因為買到算賺到，幾乎人人都是帶回當作加菜。

彰化線西挖超大海蛤活動，每次都吸引數百人參加。（黃泯嘉提供）

彰化線西挖超大海蛤活動，每次都吸引數百人參加。（黃泯嘉提供）

彰化線西挖超大海蛤活動，民眾出動各式工具來挖海蛤。（黃泯嘉提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法