澎湖醫療直升機抵高雄機場遭攝錄影 病患家屬控救護車業者觸犯隱私

凌天航空執行緊急醫療後送病患至高雄，在高雄機場有身穿制服人員用攝影機照相。（民眾提供）

2025/09/04 10:23

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣駐地醫療直升機凌天航空，昨（3）日單日執行2件醫療後送案件，分別為年約85歲肋膜積水病患從七美衛生所轉送三總澎湖分院、年約55歲動脈瘤破裂病患從三總澎湖分院轉送高雄榮總，來回穿梭於七美、澎湖及高雄機場，整個過程相當緊湊，機組員都專注在與時間賽跑，爭分奪秒搶救病患性命。

不料直升機在轉送後送過程，卻遭人在高雄機場機坪攝影，其中從三總澎湖分院轉送高雄榮總的案件中，病患在直升機抵達高雄機場，準備離機搭乘救護車過程中，遭到停放在機坪上的救護車旁1名身著制服男子，疑似對動脈瘤破裂病患的離機過程進行攝錄影，引發家屬不滿，怒斥該業者無視病患隱私。

高雄航空站航務組接獲投訴後表示，仍會告知機場內相關單位應尊重病患隱私，不要對醫療後送案件的航機作業過程進行攝錄影，是基本的道德觀念。救護車業者回應已告知救護車司機不得再出現相關情形，若再發生相關情形將嚴懲。

由家屬提供的照片中，清楚可見該救護車旁站有一名身穿救護員服飾的男子，持手機對著凌天航空的直升機疑似進行攝錄影。雖然高雄機場並非軍民合用機場，不適用8月上路「軍事營區安全維護條例」的新法，並無場內禁止攝錄影的相關規定，但機場仍屬管制區，閒雜人等不得任意進出，還是有證件管制。

