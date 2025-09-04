炮城、冰雕、雞鴨肉山齊聚 虎尾中元普度8大區亮點一次看

虎尾中元普度各區都有琳琅滿目普品及擺桌。（資料照）

2025/09/04 09:59

〔記者黃淑莉／雲林報導〕本週六（6日）是中元節，國內中元節慶最具代表性的虎尾中元普度將在虎尾市區盛大登場，今（4）日各區開始搭棚擺桌。鎮長林嘉弘指出，今年8大區將完整呈現各區特色，歡迎全國民眾來感受具有傳統、創新的虎尾中元祭盛宴。

虎尾中元普度源自清代，當地稱「大崙腳普」，1980年代後演變成「市街普」，分成7個普度區，普度時間從農曆7月1日到30日，隨著經濟能力提升祭品越來越豐富，規模日益擴大，成為地方重要的宗教民俗活動，後演變成「市仔普」（即街仔普），並統一在農曆7月15日中元節當天舉行。2023年虎尾廣雲宮加入普度區成為8區。

林嘉弘表示，虎尾中元普度與北部基隆中元祭是國內中元節最具代表的節慶活動，並有「北基隆、南虎尾」美譽，在歷屆鎮長的推動下，公所已申請縣定「無形文化資產」，8大區除供品琳琅滿目外，還將重現各區普度傳統文化特色。

東區有炮城、大士爺男童女仕、火舞表演；西區有街普紅龜、粿、粽壓桌，祀宴大賞、民俗技藝展；中區有平安米、造型毛巾擲筊、晚會表演；南區有雞鴨肉山、民俗技藝展示；北區有冰雕、捏麵人、真人藝閣車遊行、高空煙火秀；德興宮有擺福宴、豬羊肉山、金童團；福德宮有大士爺祭典儀式、傳統古文物特展；廣雲宮囝仔桌供品、天主教基督教等宗教供品。

虎尾鎮公所指出，虎尾中元普度8大區主要在虎尾圓環、中正路、民生路周邊，6日下午4、5點各區普度供品都已擺設完成，且越晚越精彩，歡迎民眾踴躍參加。

虎尾中元普度北區冰雕秀。（資料照）

虎尾中元普度越晚越熱鬧，炮城高空煙火秀。（資料照）

虎尾中元普度各區特色。（圖由虎尾鎮公所提供）

