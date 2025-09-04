風災受重創！嘉縣梅山鄉擬普發3000元 最快2026年3月前發放

丹娜絲颱風、0728西南氣流豪雨，嘉義梅山鄉農業、觀光等產業受重創，公所啟動「韌性經濟方案」，擬普發每位鄉民3000元。（資料照，梅山鄉公所提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕丹娜絲颱風、0728西南氣流豪雨重創嘉義，梅山鄉許多民宅屋頂被吹掀，農業、觀光等產業受重創，梅山鄉公所啟動「韌性經濟方案」，擬普發每位鄉民3000元，預算將編列於2026年總預算，梅山鄉代表會預計10月召開定期會審議，待預算通過，最快明年3月前可完成發放，預估1萬7209人可受惠。

梅山鄉長林俊謀說，風災對梅山鄉造成巨大衝擊，鄉親的家園與生計都受到影響，公所團隊第一時間研擬對策，規劃「韌性經濟方案」普發每名鄉民3000元，給予鄉民實質支持，「韌性經濟方案」總經費約5200萬元。

「希望它成為鄉民溫暖的力量。」林俊謀表示，這筆錢雖無法完全彌補災民損失，然而幫助受災戶應急，無論是修繕家園、添購生活必需品，或支付短期開銷，此外期盼藉由此方案，能活絡地方市場經濟，鼓勵民眾在梅山鄉內消費，形成良性循環，共同促進經濟繁榮。

梅山鄉公所秘書吳福仁表示，鄉公所沒有負債、舉借，還有長期投資，財政情形良好，不會排擠到年度預算其他支出，公所已著手辦理相關自治條例訂定與經費編列，代表會定期會預計10月召開，待通過明年度總預算，最快明年3月前完成現金發放，發放對象為2025年8月31日前戶籍設於梅山鄉鄉民。

