    冷心低壓通過雷雨恐提早開炸 明水氣減少降雨範圍縮減

    環境不穩定時對流雲系可能較早發展，不一定午後時段才會開始降雨。（資料照）

    環境不穩定時對流雲系可能較早發展，不一定午後時段才會開始降雨。（資料照）

    2025/09/04 10:25

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今晨（4日）在日本九州南方海面的熱帶性低氣壓，增強為第15號颱風「琵琶」，將持續接近九州，明起轉偏東移動，一路橫掃四國、本州；而台灣天氣與昨類似，午後要注意熱對流雲系的發展狀況，明（5日）冷心低壓則會逐漸離開，預估整體大氣不穩定度會稍微降低，整體午後雷陣雨的降雨規模有縮小趨勢。

    天氣風險公司分析師歐宗學指出，台灣附近的大氣環境跟昨天差不多，依然是處在低壓帶環境邊緣，原先在附近的高空冷心低壓將通過，上午普遍晴到多雲，中午過後就要注意熱對流雲系的發展狀況，預估各地山區都有短暫陣雨或雷雨機會，部份近山平地也可能受影響，且有大雷雨發生的可能性，在山區稜線或溪谷河床活動務必要注意天氣變化狀況，環境不穩定時對流雲系可能較早發展，不一定午後時段才會開始降雨。

    明冷心低壓逐漸離開，水氣也略減少，整體午後雷陣雨的降雨規模有縮小趨勢，降雨會更往西半部的山區集中且雨量較少，但登山或戲水活動依然要持續留意天氣變化。

    週末期間在南海地區會再有熱帶擾動發展，趨勢上將朝向華南地區移動，預估對台灣沒有直接性的明顯影響，但外圍風場及水氣仍會為東南部至恆春半島帶來局部短暫陣雨，其他地區仍有午後雷陣雨機會，尤其在各地山區、南部地區雨勢會較為明顯。

    週日（7日）轉為南風環境，水氣更多，南部、東南部都有局部短暫陣雨機會，午後依然有雷陣雨影響，而且降雨範圍更大、雨勢也會更明顯，西半部地區都要留意可能有局部大雷雨影響。

    下週一（8日）太平洋高壓勢力開始西伸，迎風面降雨漸緩，南高屏地區仍有局部短暫陣雨，午後則是各地都有雷陣雨影響機會，由於水氣多且大氣不穩定，部分地區雨勢可能會持續到夜間才逐漸減緩。後續太平洋高壓將逐漸增強，水氣較多的環境會繼續往西離開，預估各地仍以午後雷陣雨天氣為主，前半週降雨較多，後半週會有減少趨勢。

