驚險瞬間！嬰兒推車滑向馬路 彩券行員機警攔下畫面曝

2025/09/04 09:55

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友近日分享彩券行監視器畫面，有名顧客使用推車將孩子推到門口後，隨即轉頭顧著拿單子下注，疑似忘記踩住煞車，造成推車因斜坡往後倒退險遭行經車輛撞到，所幸彩券行店員機警及時發現衝出去救人，畫面曝光後引起不少網友討論。

這名網友於「爆料公社」發文表示，監視器畫面可見，一名男顧客使用推車將孩子推到彩券行店門口將推車停靠一旁，孰料下秒推車因斜坡往後倒退險遭行經車輛撞到，原PO直言，「停著的時候務必注意斜坡和踩住推車的煞車！幸好彩券行的人員有注意到及時拉住推車，當下有車輛正好要通過，趕緊煞車，騎車阿婆驚呼她也嚇到了～」

網友看到影片分相繼留言，有人說「店員很棒」、「好險有人即時注意並上前幫忙！好人一生平安」、「小孩要長大真的不容易欸」、「這店員不是低頭族，反應很機警，也很熱心助人很棒」。

