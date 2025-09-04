北市大南抽水站、石牌橋河堤 水泥牆畫在地故事

大南抽水站（通河東街1段192號）旁，以「家」為主題的創作。（台北市水利處提供）

〔記者何玉華／台北報導〕台北市水利工程處「台北新畫堤」計畫，與藝術家結合在河堤牆壁上彩繪出具在地特色的大型視覺藝術創作，大南抽水站（通河東街1段192號）旁，以「家」為主題的創作，有成為歷史的「士林吊橋」，還有招潮蟹、白鷺鷥，呈現人與自然共生的堤岸風景；而連結士林、北投與新北地區的石牌橋，取材在地繪本《我的家不見了》，創作出歷史情懷與未來的想像。

水利處指出，大南抽水站曾是船隻停泊的碼頭，插畫家兼繪本創作者謝于安，以童趣溫暖細膩的筆觸，創作以「家」為主題，描繪出土地與人的情感。以繪本形式訴說在地的生活樣貌與歷史景物。堤壁左段象徵「過去」，而出現了已拆除不復存在的「士林吊橋」，顯示依舊銘刻在許多人的心中；這座連結兩岸的橋，連結著不同世代的共同記憶。

畫作中間以招潮蟹與白鷺鷥為主角，呈現出人與自然共生的堤岸風景；堤岸不僅是人們的生活空間，也是動物們的棲息地。而畫中的動物穿上橡膠鞋，象徵過去橡膠鞋工廠林立的產業記憶。右段則以成衣產業為靈感，呈現婦女車縫衣物的身影，與現代都會景色交織，一點一滴的努力積累成今日的繁華家園。

石牌橋最早是一座木板橋，由於當時人車通行時常會搖晃，被居民親切地稱為「軟橋」。新銳插畫設計師許嘉晏取材自中正高中出版的在地繪本《我的家不見了》，以書中小女孩「小米」、老樹爺爺與黑面琵鷺為核心，貫穿兩幅壁畫主題，象徵「過去」與「現在／未來」。

水利處說，過去篇呈現早年意象，如鄉間田野、鳥語花香、福裕宮與三合院等具代表性的建築，融入繪本中小米、黑面琵鷺、老樹爺爺與居民等角色；現在未來篇有黑面琵鷺帶著希望前行，有現代住家、福裕宮、長大的小米、依然屹立的老樹爺爺，以及與居民共同編織未來的星空與穿越時光的回憶之門。

石牌橋兩側取材在地繪本《我的家不見了》，創作出歷史情懷與未來的想像。（台北市水利處提供）

