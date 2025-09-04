為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    小海葵魚遇上白海豚！ 台南學子繪本寫下海洋奇幻冒險

    南市海洋科普繪本徵選比賽國中及國小組特優得主分享作品。（記者洪瑞琴攝）

    2025/09/04 09:12

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕小海葵魚遇上白海豚，帶來一場跨越奇幻與環保的海洋冒險！南市舉辦「海洋科普繪本徵選比賽」，學生用故事與圖像描繪心中的藍色世界，作品既有童趣想像，也反映真實的環境挑戰。

    東陽國小作品《藍色任務：第14號海洋村的行動》拿下國小組特優。作品以小海葵魚「小葵」的視角，帶領讀者面對油污、塑膠、誤捕等海洋危機，並透過「藍色海洋重建聯盟」的行動，傳遞「從自己做起」的積極信念。

    柳營國中同學創作的《小白與小吉的海洋奇幻冒險》則獲得國中組優等。以台灣特有的白海豚姊弟為主角，展開一場探索台灣海域及太平洋「海垃圾帶」的奇幻旅程。故事觸及珊瑚白化、海洋垃圾與污染等嚴峻課題，並藉由角色對話引導反思生態保育的重要性，作品兼具教育深度與啟發性。

    這些繪本由孩子親手完成，既有天馬行空的創意，也帶出對海洋的關懷。南市教育局表示，評審看重的不只是構圖與表達，更希望孩子在創作過程中，能認識海洋議題，並想像自己能做些什麼。從小海葵魚到白海豚，孩子們筆下的角色，不只是故事主角，更提醒重視守護海洋。

