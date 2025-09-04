為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    勞工博物館9月推新特展 自印工會旗玩創意

    展覽結合「工會旗互動印章」活動，民眾可在現場自由組合印章圖案，創造出專屬於自己的工會旗。（圖由高雄市勞工局提供）

    展覽結合「工會旗互動印章」活動，民眾可在現場自由組合印章圖案，創造出專屬於自己的工會旗。（圖由高雄市勞工局提供）

    2025/09/04 09:14

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市勞工博物館9月起於1樓西側展區推出復刻版「開工啦！勞動高雄」特展，展覽延續與中山大學USR計畫合作的「行動攤車展示」，將過去館外巡迴展覽的熱烈迴響帶回館內，並增添館藏史料與多元互動內容，現場還可參與「工會旗互動印章」活動，創造出專屬於自己的工會旗。

    高雄市勞工局指出，展覽以3台攤車為主軸，濃縮勞博館累積多年的研究成果，經重新編撰與視覺轉譯，化身為貼近觀眾的行動展覽，這些攤車曾於市集與民眾互動；如今復刻回歸，更結合館藏文物與勞工口述訪談影音，民眾還能體驗穿戴繡有勞工文學片段的職業服飾，並與放大重現的勞動場域影像趣味合影。

    特展的另一大亮點，是特別邀請年輕設計團隊「臺灣印事」以館藏高雄在地工會旗幟圖像發想設計，推出「工會旗互動印章」活動，民眾可在現場自由組合印章圖案，創造出專屬於自己的工會旗，發揮創意「作陣印起來」。

    展覽結合「工會旗互動印章」活動，民眾可在現場自由組合印章圖案，創造出專屬於自己的工會旗。（圖由高雄市勞工局提供）

    展覽結合「工會旗互動印章」活動，民眾可在現場自由組合印章圖案，創造出專屬於自己的工會旗。（圖由高雄市勞工局提供）

    民眾可體驗穿戴繡有勞工文學片段的職業服飾。（圖由高雄市勞工局提供）

    民眾可體驗穿戴繡有勞工文學片段的職業服飾。（圖由高雄市勞工局提供）

    「開工啦！勞動高雄」特展重現勞動歷史。（圖由高雄市勞工局提供）

    「開工啦！勞動高雄」特展重現勞動歷史。（圖由高雄市勞工局提供）

