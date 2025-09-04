追思趙秀容修女 尖石鄉公所9/7辦「那羅趙姆姆百日音樂會」

為追思趙秀容修女「趙姆姆」無私奉獻的一生，尖石鄉公所預計本週日下午2點30分在新竹市北大路聖母聖心主教座堂舉辦「那羅趙姆姆百日音樂會」。（尖石鄉公所提供）

2025/09/04 09:19

〔記者廖雪茹／新竹報導〕為追思趙秀容修女「趙姆姆」無私奉獻的一生，新竹縣尖石鄉公所預計本週日（7日）下午2點30分到5點，在新竹市北大路聖母聖心主教座堂舉辦「那羅趙姆姆百日音樂會」，期以音樂傳遞思念，延續她的溫暖與精神。

「趙姆姆一生無怨無悔地為部落付出，是我們學習的楷模。」尖石鄉長曾國大表示，趙姆姆長年投入部落文化傳承、長者照護及公共事務，深受鄉親敬重，被視為部落與鄉、村的精神支柱。因此公所特別籌辦這場百日音樂會，希望藉此活動，不只是緬懷她，更要延續她的精神，鼓勵更多人投身鄉里、服務社會。

音樂會將由泰雅學堂青年團、泰雅之聲、那羅天主堂合唱團及親愛愛樂弦樂團、長者歌隊共同演出，並播放趙姆姆影像與故事，邀請摯友分享回憶。現場也設有「追憶留言牆」，供鄉親留下祝福。

來自義大利、一生奉獻台灣的趙秀容修女「趙姆姆」，5月30日辭世，享耆壽93歲。尖石鄉長曾國大、新竹縣議員劉建民與尖石鄉民代表會主席廖英雄等，邀請各界嘉賓及族人蒞臨參與，感受泰雅文化的靈魂與熱情。

