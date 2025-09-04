給登山客「方便」！ 高市工務局︰旗尾山登山口公廁蓋好了

高雄旗尾山登山口公廁完工啟用，規劃性別友善與親子無障礙空間。（工務局提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕鑒於高雄旗尾山登山遊客越來越多，工務局道路養護工程處在旗尾山第三登山入口附近新設公廁，近期完工開放使用；道工處指出，公廁設計為性別友善，還搭配親子無障礙，希望給登山客更多方便。

旗尾山位於高雄旗山區，西側緊鄰楠梓仙溪，屬玉山山脈尾稜，標高318公尺，名列台灣小百岳之一；登山路徑不長卻陡峭，共有3處步道，第1、2步道難度較高，需手腳協調的岩稜攀爬路段，第3步道則是900多階石梯構成，也是最快速的登頂路線，成為許多登山新手的入門款郊山。

工務局說明，進出旗尾山主要路段為高147線旗山區竹寮巷，3處登山入口皆位於竹寮巷沿線，由於第3登山口旁設有停車場，且屬於相對容易的家庭友善路線，因此選擇將公廁設在第三登山口處，並以全齡、全性別、全族群為理念，設置2座蹲式馬桶、1座小便斗及1間親子無障礙廁所，打造更友善的登山環境。

常去旗尾山的山友溫小姐表示，之前爬旗尾山必須先在糖廠如廁，其實離登山口還有一段距離，新設公廁後對登山族真的方便許多。

道工處補充，旗尾山步道沿線綠意盎然，生態資源豐富，登頂視野良好，可盡覽旗山市區與美濃平原的「旗尾秋蒐」景色，過去美中不足的「不方便」在公廁啟用後迎刃而解。

高雄旗尾山登山口公廁完工啟用，給登山客更多方便。（工務局提供）

