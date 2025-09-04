台中上半年國賠案99件 排水孔、坑洞、路樹最常出事

陳雅惠指連接人行道週邊路面竟有大坑洞高低差，民眾若有不慎就會慘摔。（記者蘇孟娟攝）

2025/09/04 08:59

〔記者蘇孟娟／台中報導〕公共設施若管理不當造成民眾受傷或財產損失，常見民眾申請國家賠償，台中市議員陳雅惠指出，根據法制局統計，台中市今年上半年就受理99件國家賠償案件，平均每個月受理16件，多達7成、共69件與公共設施管理不善有關，以道路排水設施、路樹、坑洞等最常肇禍，市府基礎環境建設維護漏洞百出。

陳雅惠指出，法制局統計，今年上半年就受理99件國賠案，平均每個月至少發生16件，民眾申請國賠類型主要集中在「道路排水設施」17件、「路樹」16件及「坑洞」14件，國賠金額合計107萬9133元（不含判決賠償），其中因「坑洞」就賠40萬3332元，「道路排水設施」賠12萬8321元。

請繼續往下閱讀...

陳雅惠說，國賠金額看似不多，但國賠件數背後卻凸顯市府在基礎環境建設維護上漏洞百出，每個數字背後代表的是一個個市民受傷或財產受損的案例，市府不能只是賠錢了事。

陳雅惠指出，她接獲民眾通報包括連接人行道周邊路面交界處赫然出現大坑洞高低差，上方甚至長滿雜草，讓民眾不易判斷前有坑洞，若有不慎或是夜間視線不佳下誤踏，或是騎自行車行經，就會慘摔，甚至常見的水孔蓋與跟路面有高低差，常造成騎士因此滑倒等危機。

她說，市府的道路養護，老是等民眾檢舉或出事後才補修，完全是「被動補救」，類似公共設施問題年年重演，市府卻只會事後賠錢，改革效率差，更讓市民一直處在危險中，她要求市府展現改革決心，確實守護市民的公共安全。

陳雅惠促市府建立更嚴謹的巡檢制度，導入AI監測或定期巡查，提早發現坑洞、傾倒風險的路樹等隱憂，並立即修復，並成立「公共設施預警平台」，整合養工處、水利局與建設局，建立跨局處的通報和修復機制，並公開相關數據與改善進度，讓市民看得到市府的作為。

排水孔蓋與路面有落差，造成摩托車行經滑倒風險。（記者蘇孟娟攝）

陳雅惠指人行道旁竟有破損排水管，早已喪失排水功能，更造成行人危機。（記者蘇孟娟攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法