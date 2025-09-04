為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高市青年局領軍 4青創參展智慧農漁週各顯神通

    台灣沃特向現場買家解說智慧農業系統，並展示即時數據畫面與設備操作流程。（青年局提供）

    台灣沃特向現場買家解說智慧農業系統，並展示即時數據畫面與設備操作流程。（青年局提供）

    2025/09/04 08:44

    〔記者王榮祥／高雄報導〕2025台灣智慧農漁週正在台北南港展覽館舉行，逾300家國內外企業參與，高市青年局輔導4家青創企業恰口科研、台灣沃特、伊凌科技、碳美林科技北上參展，除展現智慧農漁青創成果，也積極推動南台灣農漁業鏈結國際市場。

    青年局長林楷軒表示，農漁產業面臨勞動力短缺、氣候變遷、碳排規範及糧損風險，青年創業團隊的加入為產業注入創新解方與永續動能。

    青年局說明，恰口科研成立於2018年，由清華大學材料碩博士與專業農民團隊組成，專注研發非化學農藥與天然保鮮資材，產品通路拓展至印尼、日本、泰國及美國市場，被譽為「窮人冷鏈」。

    台灣沃特以智慧農漁業管理系統為核心，結合水質感測、Mesh網路與雲端AI，廣泛應用於溫室、水耕、養殖乃至黑水虻產業；伊凌科技由3位剛畢業的研究生於2024年共同創辦，專注智慧農業解決方案，開發協助老農減輕勞動負擔、提升作物效率的技術，同時期望以自身經驗，吸引年輕世代返鄉投入科技農業。

    碳美林科技同樣於2024年成立，聚焦農業廢棄物循環利用與碳中和方法，透過微波裂解技術，將農廢轉化為再生炭材開發出高值化運用，並探索微型發電網等新興能源模式。

    青年局強調，今年參展4家輔導青創公司，不僅能展現高雄青年在農漁創新的成果，也協助團隊實際串連國內外投資、技術交流與通路開展。

    伊凌科技團隊與現場買家熱絡交流，展現青創團隊的豐沛創意與活力。（青年局提供）

    伊凌科技團隊與現場買家熱絡交流，展現青創團隊的豐沛創意與活力。（青年局提供）

    碳美林在會場上展示微波裂解技術模型，並向詢問的買家解說如何將農廢轉化為再生炭材。（青年局提供）

    碳美林在會場上展示微波裂解技術模型，並向詢問的買家解說如何將農廢轉化為再生炭材。（青年局提供）

    恰口科研展示「碳晶球＋柑橘複方精油」產品，吸引眾多媒體與國內外買家關注。（青年局提供）

    恰口科研展示「碳晶球＋柑橘複方精油」產品，吸引眾多媒體與國內外買家關注。（青年局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播