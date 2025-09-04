高市青年局領軍 4青創參展智慧農漁週各顯神通

台灣沃特向現場買家解說智慧農業系統，並展示即時數據畫面與設備操作流程。（青年局提供）

2025/09/04 08:44

〔記者王榮祥／高雄報導〕2025台灣智慧農漁週正在台北南港展覽館舉行，逾300家國內外企業參與，高市青年局輔導4家青創企業恰口科研、台灣沃特、伊凌科技、碳美林科技北上參展，除展現智慧農漁青創成果，也積極推動南台灣農漁業鏈結國際市場。

青年局長林楷軒表示，農漁產業面臨勞動力短缺、氣候變遷、碳排規範及糧損風險，青年創業團隊的加入為產業注入創新解方與永續動能。

青年局說明，恰口科研成立於2018年，由清華大學材料碩博士與專業農民團隊組成，專注研發非化學農藥與天然保鮮資材，產品通路拓展至印尼、日本、泰國及美國市場，被譽為「窮人冷鏈」。

台灣沃特以智慧農漁業管理系統為核心，結合水質感測、Mesh網路與雲端AI，廣泛應用於溫室、水耕、養殖乃至黑水虻產業；伊凌科技由3位剛畢業的研究生於2024年共同創辦，專注智慧農業解決方案，開發協助老農減輕勞動負擔、提升作物效率的技術，同時期望以自身經驗，吸引年輕世代返鄉投入科技農業。

碳美林科技同樣於2024年成立，聚焦農業廢棄物循環利用與碳中和方法，透過微波裂解技術，將農廢轉化為再生炭材開發出高值化運用，並探索微型發電網等新興能源模式。

青年局強調，今年參展4家輔導青創公司，不僅能展現高雄青年在農漁創新的成果，也協助團隊實際串連國內外投資、技術交流與通路開展。

伊凌科技團隊與現場買家熱絡交流，展現青創團隊的豐沛創意與活力。（青年局提供）

碳美林在會場上展示微波裂解技術模型，並向詢問的買家解說如何將農廢轉化為再生炭材。（青年局提供）

恰口科研展示「碳晶球＋柑橘複方精油」產品，吸引眾多媒體與國內外買家關注。（青年局提供）

