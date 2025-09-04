本土登革熱疫情升溫 花蓮吉安展開巡迴噴藥

吉安鄉公所將自9月8日起至11月7日，展開今年第三次全面防治登革熱環境消毒工作。（鄉公所提供）

2025/09/04 08:34

〔記者王錦義／花蓮報導〕高雄市今年本土登革熱疫情累計12例，加上暑假結束、民眾國外旅遊及南北往來頻繁，為嚴防境外移入個案引發本土傳播風險，花蓮吉安鄉公所借鏡過往防疫經驗，全面啟動防治整頓工作。

公所指出，將自9月8日起至11月7日，展開今年第三次全面防治登革熱環境消毒工作，針對公共區域各排水溝、街道、公園等公共場域進行噴藥消毒作業。

鄉公所指出，清潔隊化學防治作業分兩個階段，第一階段針對路側的公共區域，包括路面及水溝表面等戶外開放環境，以噴霧機做空間噴灑；第二階段則針對排水溝內部，以製煙槍方式進行消毒。為避免蚊蟲對於相同藥劑成份產生抗藥性而成效不彰，每次防治時皆使用不同廠牌環境衛生用藥，對斑蚊、蒼蠅、小黑蚊、蟑螂、白蟻等害蟲皆有顯著滅除效果。

吉安鄉公所請村鄰長們在巡迴噴灑藥劑前，提醒鄉親移除廢棄輪胎、傾倒盆栽水盤積水、清除青苔等，落實「巡、倒、清、刷」四步驟，杜絕住宅周邊潮濕孳生病媒蚊幼蟲。鄉長游淑貞提醒說，預防登革熱的環境衛生用藥，經稀釋調配後對人體雖無危害，但仍需事先緊閉門窗，收起戶外衣服和食物，並將毛小孩等寵物或家禽移至他處，同時把門前水溝上雜物移除，以利工作人員噴藥。

吉安鄉公所清潔隊第三梯次防治登革熱各村噴灑藥劑日程表如下，9月8、9日勝安村；10、11日宜昌村；12、15日南昌村；16、17日永安村；18、19日太昌村；22、23日慶豐村；24、25日吉安村；9月26和10月2日福興村；10月3、7日南華村；8、9日干城村；13、14日光華村；15、16日仁和村；17、20日仁安村；21、23日稻香村；27、28日東昌村；29、30日仁里村；10月31和11月3日永興村、11月4、5日北昌村；6、7日吉昌村。

