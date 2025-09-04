為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中萬和宮週六辦普度 240萬元供品轉捐慈善

    萬和宮將於週六（6日）舉辦普度法會，事務員提前黏貼普度旗編號。（圖由宮方提供）

    萬和宮將於週六（6日）舉辦普度法會，事務員提前黏貼普度旗編號。（圖由宮方提供）

    2025/09/04 08:00

    〔記者黃旭磊／台中報導〕週六（6日）就是中元節，台中南屯萬和宮有341年歷史，週六傍晚將舉辦普度法會，宮方統計，今年民眾未領回1500份供品，每份供品1600元，共計超過240萬元全轉送慈善團體，董事長蕭清杰指出，去年普度法會代辦普桌，也有超過7成供品未領回轉贈慈善團體，分送生活用品給弱勢家戶。

    萬和宮將於農曆7月半舉辦莊嚴隆重普度法會，今年信眾委託代辦普桌達2076份桌，規模盛大、莊嚴隆重，連日來，宮方事務人員整理、核對普度法會登記名冊，黏貼普度旗編號及信眾姓名，清查出有1500份供品民眾並未領回。 萬和宮董事長蕭清杰說，萬和宮從2009年起，接受信眾委託代辦普桌供品，每年均採取公開招標決定，8月15日開標，由萬和宮董監事、誦經團組長等人評選，全聯實業及美德美分公司獲16票勝出得標。

    萬和宮表示，慶讚中元普度法會將於週五（日）、農曆7月14日晚間10時請神、安神位，11時（子時），全體董監事敬拜三界公及恭祝地官大帝聖誕，安地基王、孤魂，揭開序幕。

    台中市民政局長吳世瑋表示，農曆7月民間傳統習俗舉辦普度法會，台中市有212個宗教場所通過低碳認證，為減少露天燃燒紙錢造成空污，鼓勵民眾減香及減少燃燒紙錢，以誠心及敬意敬拜神明。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播