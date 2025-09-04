台中萬和宮週六辦普度 240萬元供品轉捐慈善

萬和宮將於週六（6日）舉辦普度法會，事務員提前黏貼普度旗編號。（圖由宮方提供）

2025/09/04 08:00

〔記者黃旭磊／台中報導〕週六（6日）就是中元節，台中南屯萬和宮有341年歷史，週六傍晚將舉辦普度法會，宮方統計，今年民眾未領回1500份供品，每份供品1600元，共計超過240萬元全轉送慈善團體，董事長蕭清杰指出，去年普度法會代辦普桌，也有超過7成供品未領回轉贈慈善團體，分送生活用品給弱勢家戶。

萬和宮將於農曆7月半舉辦莊嚴隆重普度法會，今年信眾委託代辦普桌達2076份桌，規模盛大、莊嚴隆重，連日來，宮方事務人員整理、核對普度法會登記名冊，黏貼普度旗編號及信眾姓名，清查出有1500份供品民眾並未領回。 萬和宮董事長蕭清杰說，萬和宮從2009年起，接受信眾委託代辦普桌供品，每年均採取公開招標決定，8月15日開標，由萬和宮董監事、誦經團組長等人評選，全聯實業及美德美分公司獲16票勝出得標。

請繼續往下閱讀...

萬和宮表示，慶讚中元普度法會將於週五（日）、農曆7月14日晚間10時請神、安神位，11時（子時），全體董監事敬拜三界公及恭祝地官大帝聖誕，安地基王、孤魂，揭開序幕。

台中市民政局長吳世瑋表示，農曆7月民間傳統習俗舉辦普度法會，台中市有212個宗教場所通過低碳認證，為減少露天燃燒紙錢造成空污，鼓勵民眾減香及減少燃燒紙錢，以誠心及敬意敬拜神明。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法