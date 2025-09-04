為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    今紫外線過量！西部午後慎防雷雨 近山區恐有局部大雨

    中央氣象署表示，今天各地大多為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。（資料照）

    中央氣象署表示，今天各地大多為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。（資料照）

    2025/09/04 06:40

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（4日）各地大多為多雲到晴，僅恆春半島及金門有零星短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，西半部山區及南部近山區並有局部大雨發生的機率，容易伴隨雷擊、強陣風及溪水暴漲。

    氣溫方面，各地高溫普遍在32至35度，中午左右紫外線指數可達過量等級。離島天氣方面，澎湖晴時多雲27至32度，金門多雲短暫陣雨27至32度，馬祖晴時多雲28至32度。

    原位於琉球海面的熱帶性低氣壓已於4日2時發展為輕度颱風，為編號第2515號颱風琵琶（PEIPAH），今、明（5日）兩天將通過日本九州、四國、本州，若要前往日本請留意航班資訊。

    空氣品質方面，宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「普通」等級；金門為「橘色提醒」等級。

    明天各地及澎湖、馬祖為多雲到晴，僅東南部地區、恆春半島及金門有局部短暫陣雨，午後桃園以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

    週六（6日）東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，南部地區及中部以北山區並有局部大雨發生的機率。

    下週日（7日）、週一（8日）南方雲系北移，南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後中部以北地區及東北部山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

    下週二（9日）、週三（10日）各地為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

    國際都市氣象：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    31 ~ 42 31 ~ 39 32 ~ 37 28 ~ 36

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

