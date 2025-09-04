琵琶颱風凌晨生成 專家：估週末前恐再有2熱帶擾動

「林老師氣象站」發文指出，今日南海至菲律賓東方海域仍為季風低壓槽所在的環境，只要激長條件合適，常有熱帶擾動系統在其中生成或發展；這樣不穩定的情境，初步估計，會再延遲到7日（週日）。（圖擷自臉書）

2025/09/04 06:53

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家指出，原本位於日本九州南方的熱帶性低氣壓TD18，已於今凌晨2時發展為輕度颱風「琵琶」，預估今日將侵襲日本九州，明日侵襲四國、本州南側，對台無威脅。專家也提醒，由於南海至菲律賓東方海域仍為季風低壓槽所在的環境，條件有利熱帶擾動系統生成或發展，目前預估週五前後在南海海域可能會有熱帶擾動生成，週六在菲島東方外海也將有熱帶擾動生成，且有機會再發展為熱帶性低氣壓或颱風。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今日南海至菲律賓東方海域仍為季風低壓槽所在的環境，只要激長條件合適，常有熱帶擾動系統在其中生成或發展；這樣不穩定的情境，初步估計，會再延遲到7日（週日）。

請繼續往下閱讀...

「林老師氣象站」表示，根據今晨美國模式模擬顯示，週六前後在菲島東方外海將有一熱帶擾動生成，後續也有機會再發展為熱帶性低氣壓或颱風，運動路徑預測是朝西北方向，較為靠近台灣。至於歐洲模式模擬則顯示，週五前後在南海海域也有一熱帶擾動生成的訊號，後續也有機會再發展為熱帶性低氣壓，預估未來將朝中國廣東方向前進。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日各地多雲時晴，仍偏熱；午後山區有對流發展，擴及部分平地，需注意局部大雷雨伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹等的發生。

吳德榮表示，明日、週六各地晴朗，北部酷熱，高溫達37。38度，中午前後紫外線危險級，要防曬、防中暑。午後山區仍有局部陣雨或雷雨，南部、東南部偶有局部短暫降雨的機率。

至於下週日至週三南方水氣增多，各地多雲時晴，北台仍偏熱；南部、東南部有局部短暫降雨，午後山區有對流發展，擴及部分平地，且須注意有大雷雨發生的機率。

吳德榮提到，根據最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，「熱帶低壓」今晨發展為「輕颱琵琶」，在琉球東方海面持續向北進行，再向東大迴轉，預估今日侵襲九州，明日侵襲四國、本州南側，有日本行程應注意其動態。根據最新歐洲系集模式顯示，「輕颱琵琶」的模擬平均路徑，與氣象署的預測路徑類似；個別系集模擬路徑則分布在平均路徑的兩側，顯示其「不確定性」，但對台均無威脅。

原本位於日本九州南方的熱帶性低氣壓TD18，已於今晨2時發展為輕度颱風「琵琶」，預估今日將侵襲日本九州，明日侵襲四國、本州南側，對台無威脅。（圖擷自氣象署）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法