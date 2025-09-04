09/04 各報重點新聞一覽

賴清德總統昨前往台北圓山國民革命忠烈祠主持「中華民國114年秋祭忠烈殉職人員典禮」，典禮後，賴總統也向烈士遺族代表致意。（總統府提供）

2025/09/04 06:41

自由時報

93軍人節緬懷先烈 賴：台灣不拿槍桿子紀念和平

昨天是九三軍人節，也是二次大戰終戰八十週年，總統賴清德表示，「台灣人民熱愛和平，台灣也不拿槍桿子紀念和平」，手中的裝備，是用來保家衛國，不是用來侵略擴張，並重申今年是終戰八十週年，「團結必勝、侵略必敗」，與中共形成鮮明對比。

請繼續往下閱讀...

詳見93軍人節緬懷先烈 賴：台灣不拿槍桿子紀念和平。

政院拍板婚育宅租補 可住12年 新婚補貼1.5倍 每生1胎加碼0.5倍

因應少子女化及青年居住正義，行政院今天拍板四項「穩居」政策，包括提供一．一萬戶「婚育宅」，讓育兒家庭能住滿十二年，另新婚補貼租金一．五倍，每多生一胎加碼補貼○．五倍，包租代管政策也增加每戶每年六千元的兒童安全住宅修繕補助費用，相關政策預計二○三二年受益戶數達四十八萬戶，投入經費二六九億元。

詳見政院拍板婚育宅租補 可住12年 新婚補貼1.5倍 每生1胎加碼0.5倍。

誘29少女性侵拍攝 色影師求刑25年 犯案時間達8年 拍近7千多部影像

雲林地檢署偵辦台南兼職攝影師吳承諺對少女拍攝性影像及性侵案，經追查，其犯案時間長達八年，拍攝或偷拍的性影像數量高達六八一七部，被害少女至少廿九人，最小僅十二歲。雲林地檢署昨天將吳男依強制性交及兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌起訴，並求刑至少廿五年。

詳見誘29少女性侵拍攝 色影師求刑25年 犯案時間達8年 拍近7千多部影像。

聯合報

中共九三閱兵 「習、普、金」天安門同台

中共昨日舉行九三閱兵，中共總書記習近平發表談話指出，不讓歷史悲劇重演，重申堅持走和平發展道路，並要求共軍加快建設世界一流軍隊，堅決維護國家主權統一、領土完整，為實現中華民族偉大復興提供戰略支撐。

詳見中共九三閱兵 「習、普、金」天安門同台。

暗批中共九三閱兵 賴總統：台灣不拿槍桿子紀念和平

昨天是九三軍人節，賴總統昨早赴圓山忠烈祠主持秋祭，他隨後在臉書表示，今年是第二次世界大戰終戰八十周年，「八十年前的昨日，我國陸軍上將徐永昌和其他的八個同盟國，一起簽署文件、迎來終戰」，共同見證團結必勝、侵略必敗的血淚教訓。

詳見暗批中共九三閱兵 賴總統：台灣不拿槍桿子紀念和平。

中國時報

習近平：堅決維護國家統一 川普：中俄北韓密謀反美

大陸國家主席習近平3日在閱兵典禮發表講話，要求解放軍「加速建設世界一流軍隊，堅決維護國家主權、統一、領土完整」，指當年抗戰是為國家生存、民族復興而戰，今天人類又面臨和平或戰爭、對話或對抗、共贏或零和的抉擇。美國總統川普即時觀看閱兵後發文提醒，美軍在抗戰時的英勇犧牲，應該要被提及。川普並諷刺地說，請習近平轉達他的「溫暖問候」予俄國總統普丁和北韓領導人金正恩，當他們正在「密謀反美」的時候。

詳見習近平：堅決維護國家統一 川普：中俄北韓密謀反美。

盧秀燕：賴政府是國家第4困境

火力全開。台中市長盧秀燕3日應邀赴工商協進會演講，直言國家除正面臨關稅、匯率、能源等3大困境，賴政府執政一年半，從基隆市長謝國樑開始，共發動3場大罷免，「重政治、輕經濟民生」，讓政府治理成為4大困境。對於外界關心她個人生涯，盧秀燕強調，與市民有契約關係，不會去選國民黨主席，決定「做好做滿」。

詳見盧秀燕：賴政府是國家第4困境。

行政院拍板4項「穩居」政策，行政院政委陳時中表示，估至2032年受益戶數達48萬戶，投入經費269億元。（記者鍾麗華攝）

台南兼職攝影師吳承諺涉嫌對29名未成年少女性侵並拍攝性影像，檢方起訴求刑至少25年。（翻攝網路）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法