結合AI遠端監控! 管控流浪犬 高雄5大策略曝光

動保處將爭取中央經費，設置AI智能遠端監控圍籬。（記者陳文嬋攝）

2025/09/03 23:48

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市有1萬多隻流浪犬，近來發生攻擊民眾致死、咬死野生動物，動保處祭出5大策略，加強49處熱點及山海線捕捉，也將設置AI智能遠端監控圍籬，並加強稽查餵養、棄養、放養犬隻，今年查獲59件裁罰147萬元。

農業部統計，高雄流浪犬逐年減少，今年尚有1萬多隻，近來發生攻擊民眾致死、咬死野生動物，動保處分析原因為飼主棄養、放養未絕育犬隻，以及民眾餵養提供食物來源，導致族群群聚與擴大。

動保處祭出5大策略，針對民眾通報流浪犬危害地點，列管49處熱點加強捕捉，並與民間團體合作家戶犬隻訪查絕育、植入晶片等，加強源頭管理，移除安置400隻問題犬隻。

動保處也針對永安區海線及旗山區馬頭山，專案捕捉600多隻浪犬，持續以誘捕籠、圍籬捕捉外，並出動獸醫師以吹箭麻醉方式捕捉浪犬，也將爭取中央經費補助，設置AI智能遠端監控圍籬，減少及管控浪犬族群。

此外，高雄寵物登記32萬隻犬貓，今年絕育率6成6，動保處逐步清查未絕育犬隻，並根據民眾檢舉，加強稽查餵養、棄養、放養犬隻，今年清查未絕育犬隻12件裁罰60萬元、棄養犬隻27件裁罰81萬元，疏縱犬隻20件開罰6萬元，以減少衍生浪犬問題。

食物來源造成浪犬聚集，動保處針對49處熱點區域，勸導民眾不要餵養浪犬，並協助蒐證餵養製造環境髒亂，提供環保局依廢棄物清理法裁罰。

高雄五大策略加強管控流浪犬。（記者陳文嬋攝）

