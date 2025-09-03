為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台中智慧停車無紙化9/8上線 行動支付最高享6折

    中市交通局推低位影像辨識車格採「全平面」設計，並於格位標示LOGO方便辨識。（市府提供）

    中市交通局推低位影像辨識車格採「全平面」設計，並於格位標示LOGO方便辨識。（市府提供）

    2025/09/03 23:27

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市推動智慧停車無紙化政策，首波9月8日在西屯區國家歌劇院周邊6條路段啟用，包括市政北七路、市政北二路、河南路、惠民路、惠來路及逢大路等共296格車位，預計每月可減少近2萬5000張停車單，相當於節省逾4000張A4紙，用行動支付最高還享6折優惠。

    交通局並表示，這些停車格內特別標繪綠底白字「P」的LOGO，透過低位影像辨識設備自動記錄停放時間與計算費用，不再開立紙本繳費單。

    交通局長葉昭甫指出，中市繼過去廣設地磁感應設備，提供即時停車資訊與導航服務後，9月起進一步導入影像辨識技術，這是全台首創兼顧「行人友善」與「城市美學」的設備，能與市容融合、不影響行人通行。

    台中市停車管理處指出，此次無紙化停車格全面使用影像辨識，自動完成停車計費與扣繳程序，不需張貼停車單，預估每月可節省24813張紙張，落實智慧、低碳與綠色永續效益。

    交通局提醒，民眾只要將車號綁定行動支付APP（如iPASS MONEY、街口支付、車麻吉、Pi拍錢包、停車大聲公、歐付寶、全支付、悠遊付、icash Pay、橘子支付等），於無紙化車格自動代扣繳費用，即可享最高「6折」優惠（優惠期間為上線日起6個月內）。若綁定金融機構、電信業者及遠通電收代扣繳，則可享8折優惠。民眾亦可透過「台中交通網」APP查詢停車資訊與優惠內容。

    圖
    圖
