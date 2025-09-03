取締餵養流浪動物 高雄前8月裁罰23件⋯⋯這3區最多

高雄加強取締餵養流浪動物。（民眾提供）

2025/09/03 23:32

〔記者陳文嬋／高雄報導〕民眾餵養流浪動物造成環境髒亂，高雄市環保局加強取締，今年前8月裁處23件金額5萬2800元，以橋頭、苓雅、鳳山區最多，環保局鼓勵檢舉達人踴躍檢舉，一起維護環境整潔，還能獲得檢舉獎金5%。

民眾餵養流浪動物提供食物來源，容易導致族群群聚與擴大，造成環境髒亂，環保局加強取締餵養流浪犬、貓及野鴿等。

環保局統計，去年餵養流浪動物裁處59件，總裁處金額16萬6800元，今年前8月裁處23件金額5萬2800元，比去年同期裁處40件金額10萬800元，減少約42.5%。

以行政區分析，去年以橋頭區裁處13件金額4萬6800元最多，其次為苓雅、鳳山區各裁處12、10件，金額各為2萬8800元、2萬7600元。

此外，今年前三名分別為前鎮、橋頭及鳳山區，件數各為9、4、3件，金額各為1萬9200元、7200元、9600元。

環保局呼籲民眾切勿隨意餵養流浪狗、貓及野鴿等，倘發生有礙附近環境衛生情事，將依違反廢棄物清理法第27條規定，裁處1200至6000元罰鍰。

環保局指出，民眾如發現餵養動物有礙環境衛生，可撥打1999 或 07-7317600公害陳情專線通報，環保局將立即派員查處，守護市民生活環境品質。

