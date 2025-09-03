週四艷陽高照 午後山區慎防大雨

週四（4日）全台多雲到晴。（資料照）

2025/09/03 22:37

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週四（4日）天氣多雲到晴，午後熱對流活躍，西半部及東半部山區恐有局部短暫雷陣雨；此外，中午前後紫外線指數升至「過量級」，建議做好防曬並適時補充水分。

中央氣象署預報，週四上各地大多為多雲到晴，恆春半島不定時有零星短暫陣雨，環境條件仍有利午後熱對流發展，西半部地區及東半部山區午後有局部短暫雷陣雨，西半部山區及南部近山區平地有局部大雨發生的機率，對流發展旺盛時容易伴隨雷擊、強陣風及溪水暴漲，午後請留意天氣變化，外出建議攜帶雨具備用。

溫度方面，各地高溫普遍在32至35度，澎湖晴時多雲27至32度，金門多雲短暫陣雨27至32度，馬祖晴時多雲28至32度。中午左右紫外線指數可達過量等級。

至於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，週末期間（6日～7日）仍是受到低壓帶影響，且在菲律賓到南海一帶有熱帶擾動發展趨勢，目前的預報趨勢大致是在南海發展並逐漸往西至西北西移動，評估對台灣直接影響的機會較低，不過會使台灣的環境風向轉為南風，同時帶來外圍水氣北上，因此在南部、東南部會轉為多雲或陰有局部短暫陣雨天氣，其他地區雖然仍以晴到多雲為主，但午後熱對流雲系發展規模又會再次擴大，可能帶來局部大雷雨影響。

紫外線指數方面，週四全台縣市皆為「過量級」。

空氣品質方面，週四環境風場為東北東風，全台風速較弱，污染物稍易累積，受光化作用影響，午後臭氧濃度稍易上升；宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「普通」等級；金門為「橘色提醒」等級。

溫度方面，週四各地高溫普遍在32至35度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週四全台縣市皆為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週四宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「普通」等級；金門為「橘色提醒」等級。（擷取自空氣品質監測網）

