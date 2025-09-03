結合地景地標成功推銷城市 高雄燈會明年續與人氣IP一起「賣萌」

「吉伊卡哇」今年初掀起全台熱潮。（記者李惠洲攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄燈會近年取得人氣IP角色授權，取代傳統燈會「用過即丟」的生肖主燈，為地方活動注入文創內涵，成功吸引人潮，也獲學者肯定；根據市府規劃，明年高雄燈會持續朝此方向，目前已鎖定知名IP進行接洽。

2023年高雄蓮潭燈會，邀請人氣貼圖「ㄇㄚˊ幾兔」化身巨型充氣裝置，出現在蓮池潭畔；2023年延續「台灣IP．高雄原創」理念，邀請台灣超人氣原創IP角色「胖鯊魚鯊西米」、「蜜柑站長」和「貓貓蟲-咖波」3位角色，打造巨大化裝置，讓IP角色與高雄指標建物結合。

2024年高雄燈會，首度推出以黃色小鴨為主題的「 高雄冬日遊樂園」，讓全台颳起一陣黃色旋風，吸引逾900萬人次參觀；今年「 高雄冬日遊樂園」再度掀起全台「吉伊卡哇」小可愛熱潮，創下600萬觀賞人次。

高市觀光局長高閔琳表示，觀光局發展「高雄城市IP經濟學」，重塑地方型「高雄燈會」品牌，有別其他縣市的傳統燈會（節）模式，科技燈光與藝術嘉年華，並與黃色小鴨、吉伊卡哇等知名IP合作，和高雄地景、地標建物結合，將高雄城市活動品牌化。

實踐大學觀光管理系教授吳守從認為，高市府近年舉辦多項大型活動，透過國際IP見證港都10年來城市轉型與進步蛻變，讓「高雄」成為燈會真正主角，黃色小鴨、吉伊卡哇也帶動「IP經濟學」風潮。

義守大學餐旅管理系教授傅信維指出，透過洽談國際IP來訪高雄，能以輕鬆愉快方式推廣高雄的文化與港灣美景，建立城市品牌，讓遊客體驗生活微幸福感，對高雄產生深刻印象並再次造訪。

觀光局強調，未來會與國內外知名IP或創作者合作，除慎選適合的IP外，也會與高雄城市發展、地景地貌連結，藉由更具創意、沉浸式體驗的策展方式，發展出專有的IP萌經濟；明年燈會也已鎖定知名IP，正接洽中。

