為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    嗨翻了！鹿港埤頭庄大普度 18年才一次

    鹿港埤頭庄大普度，18年才舉辦一次，立體醮壇非常氣派。（記者劉曉欣攝）

    鹿港埤頭庄大普度，18年才舉辦一次，立體醮壇非常氣派。（記者劉曉欣攝）

    2025/09/03 21:39

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕比過年還熱鬧！彰化縣鹿港鎮「埤頭庄」每隔18年舉行一次的「寶樹傳芳唐山大普度」，從昨天開香起連續3天，地方都嗨翻天，由於今天已進場布置，為明天的盛典做好準備，許多鄉親都先來參觀，就怕明天會擠不進來！

    埤頭庄唐山大普度主委謝永陽表示，今年立體醮壇有電動花燈的人物，超級有看頭，民眾所提供的6、7000台斤白米，還有祭壇的龍鳳呈祥，每片金色麟片都是關廟麵包裝，活動結束也將會全數捐出，包括330桌普度桌，以及250個米籃擔，也都全數捐給有需要的團體機關與民眾。

    謝永陽指出，每隔18年舉行一次的「寶樹傳芳唐山大普度」，原則上是在台灣謝氏宗親聚落的大事，而鹿港「埤頭庄」這一場，向來都是號稱全國最霸氣的一場，最近謝氏宗親只要聚在一起，最常提問的就是「今年是參加過的第幾場唐山大普度」，耆老更是如數家珍自己參加過的大普度。

    縣議員凃淑媚表示，這是地方的大事，因為18年才一次，今年縣府更加碼邀請明華園演出，讓鄉親更為期待。

    地方人士表示，謝姓的堂號為「寶樹堂」，相傳在於1000多年前，為了追念一位醫師在中國村落行醫救人無數，當地18個庄頭就輪流辦祭典。隨著謝姓宗親來台灣開墾，則是延續18年一輪的大普度傳統，以往是謝姓的普度，如今同庄頭其它姓氏住民也會加入，成為在地的盛事。

    鹿港埤頭庄大普度，18年才舉辦一次，祭典所有白米將全數捐出。（記者劉曉欣攝）

    鹿港埤頭庄大普度，18年才舉辦一次，祭典所有白米將全數捐出。（記者劉曉欣攝）

    鹿港埤頭庄大普度的龍鳳呈祥，裝飾麟片是包裝麵條，也將全數捐出。（記者劉曉欣攝）

    鹿港埤頭庄大普度的龍鳳呈祥，裝飾麟片是包裝麵條，也將全數捐出。（記者劉曉欣攝）

    鹿港埤頭庄大普度祭壇的靈獸，有用零食包來裝飾，盛典結束就會全數捐出。（記者劉曉欣攝）

    鹿港埤頭庄大普度祭壇的靈獸，有用零食包來裝飾，盛典結束就會全數捐出。（記者劉曉欣攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播