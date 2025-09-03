嗨翻了！鹿港埤頭庄大普度 18年才一次

鹿港埤頭庄大普度，18年才舉辦一次，立體醮壇非常氣派。（記者劉曉欣攝）

2025/09/03 21:39

〔記者劉曉欣／彰化報導〕比過年還熱鬧！彰化縣鹿港鎮「埤頭庄」每隔18年舉行一次的「寶樹傳芳唐山大普度」，從昨天開香起連續3天，地方都嗨翻天，由於今天已進場布置，為明天的盛典做好準備，許多鄉親都先來參觀，就怕明天會擠不進來！

埤頭庄唐山大普度主委謝永陽表示，今年立體醮壇有電動花燈的人物，超級有看頭，民眾所提供的6、7000台斤白米，還有祭壇的龍鳳呈祥，每片金色麟片都是關廟麵包裝，活動結束也將會全數捐出，包括330桌普度桌，以及250個米籃擔，也都全數捐給有需要的團體機關與民眾。

謝永陽指出，每隔18年舉行一次的「寶樹傳芳唐山大普度」，原則上是在台灣謝氏宗親聚落的大事，而鹿港「埤頭庄」這一場，向來都是號稱全國最霸氣的一場，最近謝氏宗親只要聚在一起，最常提問的就是「今年是參加過的第幾場唐山大普度」，耆老更是如數家珍自己參加過的大普度。

縣議員凃淑媚表示，這是地方的大事，因為18年才一次，今年縣府更加碼邀請明華園演出，讓鄉親更為期待。

地方人士表示，謝姓的堂號為「寶樹堂」，相傳在於1000多年前，為了追念一位醫師在中國村落行醫救人無數，當地18個庄頭就輪流辦祭典。隨著謝姓宗親來台灣開墾，則是延續18年一輪的大普度傳統，以往是謝姓的普度，如今同庄頭其它姓氏住民也會加入，成為在地的盛事。

鹿港埤頭庄大普度，18年才舉辦一次，祭典所有白米將全數捐出。（記者劉曉欣攝）

鹿港埤頭庄大普度的龍鳳呈祥，裝飾麟片是包裝麵條，也將全數捐出。（記者劉曉欣攝）

鹿港埤頭庄大普度祭壇的靈獸，有用零食包來裝飾，盛典結束就會全數捐出。（記者劉曉欣攝）

