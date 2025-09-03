新豐廚餘廠屢傳惡臭、污染福興溪 竹縣環保局：累罰11次並要求改善

民眾投訴，漁民出海常聞到酸臭味、抓不到魚，整條福興溪河道及出海口都瀰漫刺鼻異味，上月初又見水面油污。（民眾提供）

2025/09/03 21:01

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新豐鄉一家使用廚餘等廢棄物再利用為肥料的環保公司，被民眾陳情長期製造惡臭，更屢屢排放酸臭水污染桃竹交界的福興溪，卻未見改善，質疑幕後「有力靠山」，難道真的「無法可管」？縣府環保局表示，近3年來該業者因污水、廢棄物和空氣污染都違反環保法規，已累計裁罰11次，除限期改善，上月也邀請專家學者現地輔導，要求業者提出異味逸散改善計畫送審，後續如達廢止再利用許可條件，將依規辦理。

民眾向本報投訴，這家環保公司從工業區遷至新豐鄉埔和村後改做廚餘回收，工廠就位在福興溪旁，這幾年許多漁民出海常聞到酸臭味，抓不到魚，整條河道及出海口都瀰漫刺鼻異味，上月初又見水面油污，附近住戶苦不堪言，但民眾向桃園和竹縣環保局檢舉，隔天就有不明人士在該檢舉人家周邊徘徊，污染始終未改善，質疑環保單位是否遭施壓而未積極處理？

竹縣環保局表示，該環保公司2017年設立，目前廚餘的再利用許可處理量每月2400公噸，該公司廠內廢棄物貯存及營運情形因違反廢棄物清理法事項，近3年該局已處分7件次。

水污染部分，今年5月5日廠內堆置大量肥料土且有黑色滲出水，經採樣檢測水質結果超標，滲出水經周界排放管口流出至下游溝渠道，導致福興溪水污染，依水污染防治法分別裁處6萬3000元、3萬元罰鍰，並限期改善完成；不過，6月27日及7月17日再接獲福興溪有浮油污水，向上游巡查未發現污染源。對此，該局持續不定期派員稽查。

環保局表示，今年6月8日接獲桃園市環保局通報該公司的堆肥臭味飄到桃園海邊，該局會同環境部環境管理署人員稽查，確有明顯有機肥料異味，堆肥產品置放農地上翻土卻無措施防制異味污染物，違反空氣污染防制法開處10萬元罰鍰並限期改善。

環保人員7月3日複查，該公司在農地周界以種樹綠籬阻絕異味，同天再接獲民眾陳情廚餘及肥料異味污染，至廠內稽查發現數十桶廚餘桶未加蓋，因未設置異味收集及處理設備所致，依空污法再處24萬元罰鍰並限期改善。

新竹縣環保局表示，該環保公司堆置大量肥料土且有黑色滲出水，採樣檢測結果超標，依水污染防治法裁處2次並限期改善。（新竹縣環保局提供）

桃竹民眾屢屢陳情竹縣新豐鄉廚餘再利用公司，長期製造惡臭、排放酸臭水污染福興溪；竹縣府環保局表示，近3年已依環保法規累計裁罰11次。（新竹縣環保局提供）

