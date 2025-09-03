成大新鮮人成長營 校長勉新生：盡情奔跑學習、認識更多朋友

成大新鮮人成長營「成功登大人」今熱鬧登場。（成大提供）

2025/09/03 21:09

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「校長希望看到你們在校園裡奔跑，不只是去上課，還有認識更多朋友！」國立成功大學114學年度新鮮人成長營「成功登大人」，今（3）日在光復校區中正堂熱鬧開幕，成大校長沈孟儒以這句話歡迎超過3200名新生加入成大大家庭，並勉勵大家將初來乍到的徬徨轉化為對未來的希望與光彩。

9月8日即將開學，成長營活動集合講座、展覽、大型實境闖關、園遊會與晚會，由學長姊帶領新生探索校園生活。今年第15屆更推出「成大新生體驗任務」，透過心理測驗、興趣與職場能力測驗，以及參與社團博覽會、圖書館導覽、「UR大學部研究」（跨域研究）與金融理財等活動，幫助新生認識自我與校園資源，完成任務還可申請獎勵，舊生亦可參加。

請繼續往下閱讀...

沈孟儒提醒新生，盡情學習，深化專業知識、跨域學習，培養硬實力與軟實力；勇敢求助，遇到困難及時說出心聲，保持身心健康，多參加體育活動，為人生奠定永續基礎。他並強調，健康的身體是人生的永續之道，鼓勵學生多多參加體育活動。

迎新活動從早到晚精彩展開，包括9月3至4日文創市集與園遊會、3日晚間「成大新鮮人之夜」、4日新生晚會，以及3至5日UR大學部研究參訪，讓新生全方位體驗成大校園生活，「盡情奔跑、結交更多朋友」。

校長沈孟儒勉勵學生，不只上課，要認識更多朋友。（成大提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法