土城產業園區50週年 9/26邀民眾逛「幸福市集」

經濟部土城產業園區今年設立滿50年，園區廠商9月26日籌辦幸福市集。（土城產業園區服務中心提供）

2025/09/03 21:26

〔記者黃政嘉／新北報導〕經濟部土城產業園區今年設立滿50週年，園區廠商自發性籌辦系列慶祝活動，其中，9月26日於園區規劃幸福市集，集結園區產品及各種美食，邀請民眾來市集逛逛，認識更多園區廠商與其精采發展故事。

土城廠協會理事長張志忠指出，土城產業園區設立於1975年，開發前已存在28家工廠，開發時吸引88家進駐，現在已達364家，超過3萬就業人口，園區年產值高達1080億，堪稱是北台灣產業的重鎮。

中華民國工業區廠商聯合總會名譽理事長秦嘉鴻號召園區廠商，組成50週年慶祝活動籌備委員會，以「點土成金‧跨越五十再躍進」為主題，規劃系列慶祝活動。

秦嘉鴻表示，這是台灣工業區史上，66個產業園區，首次有廠商自發性舉辦盛大的週年慶祝活動，耗時半年蒐整資料，編撰出版全國第一本介紹單一園區的紀念專刊，顯見土城產業園區廠商的團結與在地連結之深。

土城產業園區服務中心主任許雅美說，「點土成金‧跨越五十再躍進」代表園區開發的成功，系列慶祝活動包含愛心捐血、慶祝茶會、清淨家園等，尤其9月26日早上9點半到下午6點半在園區服務中心廣場舉行的「幸福市集」，是以園區食衣住行等民生產業廠商所生產的數十種產品為主，搭配美味小吃，近50家攤位，歡迎大家來逛逛。

中華民國工業區廠商聯合總會名譽理事長秦嘉鴻（持麥克風者）號召園區廠商，組成50週年慶祝活動籌備委員會。（土城產業園區服務中心提供）

