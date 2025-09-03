為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄泥岩地質公園「惡地人文」遊程 探索神秘泥火山、體驗宋江陣傳奇

    高雄泥岩惡地地質公園是全台地貌最豐富地質區域。（市府提供）

    高雄泥岩惡地地質公園是全台地貌最豐富地質區域。（市府提供）

    2025/09/03 20:44

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄泥岩惡地地質公園是全台地貌最豐富地質區域，農業局推出全新「惡地人文探險」遊程，兩大主題內門傳奇、惡地技藝，帶領民眾走訪火鶴花園，體驗宋江陣文化，探索神秘又壯麗的泥火山等，串起產業、文化、美食，親身感受惡地風貌與在地文化。

    高雄泥岩惡地地質公園占地146公頃，橫跨內門、田寮、燕巢區，擁有泥岩惡地、泥火山及石灰岩地形，包括烏山頂泥火山地景自然保留區、月世界泥岩惡地、雞冠山等9處景觀區，是全台地貌最豐富地質區域，農業局推出兩大主題內門傳奇、惡地技藝；局長姚志旺表示，這裡不僅有震撼自然景觀，更孕育豐富人文與產業，即日起開放民眾報名，遊覽惡地壯麗地貌，也能貼近社區日常，感受地方生活韌性與智慧。

    內門傳奇在專業導覽員引領下，民眾走訪火鶴花園，了解火鶴花如何在惡劣環境中展現堅韌生命力，並親手製作火鶴花水苔球，認識惡地產業經濟；中午享用內門最有名總舖師手路菜，DIY八寶丸；午後走入社區，體驗宋江陣文化底蘊，包括橫山宋江館陣式、三平社區彩繪臉譜，並展開惡地奇幻旅程，探訪「尪仔上天」與「七星墜地」民間傳說，感受世代傳承的人文故事。

    另一條惡地技藝路線，主打會呼吸的地景，以烏山頂泥火山地景自然保留區為核心，是台灣錐狀泥火山最壯觀而活躍的區域，民眾可近距離觀察噴泥錐、噴泥盾、噴泥盆等多樣地貌，走訪月世界地景公園，中午享用惡地風味餐，並透過動手創作學習，將芭樂木打造成獨一無二的工藝小品。部分場次限定行程走進崇德社區，體驗黃麻採收、製繩或彩繪創作，一同揭開曾經繁榮的黃麻產業文化面紗。

    「惡地人文探險」遊程，中午享用在地風味餐。（市府提供）

    「惡地人文探險」遊程，中午享用在地風味餐。（市府提供）

    農業局推出兩大主題內門傳奇、惡地技藝，不僅有震撼自然景觀，更孕育豐富人文與產業，即日起開放民眾報名。（市府提供）

    農業局推出兩大主題內門傳奇、惡地技藝，不僅有震撼自然景觀，更孕育豐富人文與產業，即日起開放民眾報名。（市府提供）

    高雄推惡地探險。（市府提供）

    高雄推惡地探險。（市府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播