高雄泥岩地質公園「惡地人文」遊程 探索神秘泥火山、體驗宋江陣傳奇

2025/09/03 20:44

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄泥岩惡地地質公園是全台地貌最豐富地質區域，農業局推出全新「惡地人文探險」遊程，兩大主題內門傳奇、惡地技藝，帶領民眾走訪火鶴花園，體驗宋江陣文化，探索神秘又壯麗的泥火山等，串起產業、文化、美食，親身感受惡地風貌與在地文化。

高雄泥岩惡地地質公園占地146公頃，橫跨內門、田寮、燕巢區，擁有泥岩惡地、泥火山及石灰岩地形，包括烏山頂泥火山地景自然保留區、月世界泥岩惡地、雞冠山等9處景觀區，是全台地貌最豐富地質區域，農業局推出兩大主題內門傳奇、惡地技藝；局長姚志旺表示，這裡不僅有震撼自然景觀，更孕育豐富人文與產業，即日起開放民眾報名，遊覽惡地壯麗地貌，也能貼近社區日常，感受地方生活韌性與智慧。

內門傳奇在專業導覽員引領下，民眾走訪火鶴花園，了解火鶴花如何在惡劣環境中展現堅韌生命力，並親手製作火鶴花水苔球，認識惡地產業經濟；中午享用內門最有名總舖師手路菜，DIY八寶丸；午後走入社區，體驗宋江陣文化底蘊，包括橫山宋江館陣式、三平社區彩繪臉譜，並展開惡地奇幻旅程，探訪「尪仔上天」與「七星墜地」民間傳說，感受世代傳承的人文故事。

另一條惡地技藝路線，主打會呼吸的地景，以烏山頂泥火山地景自然保留區為核心，是台灣錐狀泥火山最壯觀而活躍的區域，民眾可近距離觀察噴泥錐、噴泥盾、噴泥盆等多樣地貌，走訪月世界地景公園，中午享用惡地風味餐，並透過動手創作學習，將芭樂木打造成獨一無二的工藝小品。部分場次限定行程走進崇德社區，體驗黃麻採收、製繩或彩繪創作，一同揭開曾經繁榮的黃麻產業文化面紗。

