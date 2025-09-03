鷄籠中元祭主普燈開燈放彩 9月5日放水燈遊行

基隆中元祭主普壇開燈放彩。（記者盧賢秀攝）

2025/09/03 20:10

〔記者盧賢秀／基隆報導〕邁入171年的鷄籠中元祭今晚在基隆中正公園主普壇開燈放彩，基隆市副市長邱佩琳、輪值主普吳姓宗親會與議長童子瑋等人共同點亮主普壇，萬燈齊放，煙火也照亮基隆夜空，迎接好兄弟前來接受供養。

主普壇「開燈放彩」象徵照亮陽間與陰間道路，恭迎「好兄弟」於到陽間享受供奉，也盼望藉由法師念經祭壇，讓台灣風調雨順、國泰民安。

邱佩琳表示，他很感謝基隆每一個宗親會，盡最大心力，完成中元祭文化傳承，讓基隆成為全國矚目的焦點，讓基隆的良與善被看到，這是其他各地無法比的。

童子瑋表示，中元祭已經傳承171年，是基隆、甚至是台灣非常珍貴的無形文化資產，開燈放彩就是向四方好兄弟宣示，接下來基隆要辦普度，隨著主普壇燈火亮起來，基隆港都也亮了起來，凝聚基隆人的心意。

鷄籠中元祭今晚開燈放彩後，就進入活動高潮，明天下午二噩各宗親會迎斗燈遊行，市中心將局部彈性交通管制；17日晚上放水燈遊行是最熱鬧活動，市區下午5點開始交通全面管制；18日中元普度。活動內容可上基隆市文化觀光局官網及粉絲專頁查詢。

基隆中元祭主普壇開燈放彩。（記者盧賢秀攝）

基隆中元祭主普壇開燈放彩。（記者盧賢秀攝）

基隆中元祭主普壇開燈放彩，副市長邱佩琳（左四）和議長童子瑋（右四）共同啓動。（記者盧賢秀攝）

