為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    鷄籠中元祭主普燈開燈放彩 9月5日放水燈遊行

    基隆中元祭主普壇開燈放彩。（記者盧賢秀攝）

    基隆中元祭主普壇開燈放彩。（記者盧賢秀攝）

    2025/09/03 20:10

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕邁入171年的鷄籠中元祭今晚在基隆中正公園主普壇開燈放彩，基隆市副市長邱佩琳、輪值主普吳姓宗親會與議長童子瑋等人共同點亮主普壇，萬燈齊放，煙火也照亮基隆夜空，迎接好兄弟前來接受供養。

    主普壇「開燈放彩」象徵照亮陽間與陰間道路，恭迎「好兄弟」於到陽間享受供奉，也盼望藉由法師念經祭壇，讓台灣風調雨順、國泰民安。

    邱佩琳表示，他很感謝基隆每一個宗親會，盡最大心力，完成中元祭文化傳承，讓基隆成為全國矚目的焦點，讓基隆的良與善被看到，這是其他各地無法比的。

    童子瑋表示，中元祭已經傳承171年，是基隆、甚至是台灣非常珍貴的無形文化資產，開燈放彩就是向四方好兄弟宣示，接下來基隆要辦普度，隨著主普壇燈火亮起來，基隆港都也亮了起來，凝聚基隆人的心意。

    鷄籠中元祭今晚開燈放彩後，就進入活動高潮，明天下午二噩各宗親會迎斗燈遊行，市中心將局部彈性交通管制；17日晚上放水燈遊行是最熱鬧活動，市區下午5點開始交通全面管制；18日中元普度。活動內容可上基隆市文化觀光局官網及粉絲專頁查詢。

    基隆中元祭主普壇開燈放彩。（記者盧賢秀攝）

    基隆中元祭主普壇開燈放彩。（記者盧賢秀攝）

    基隆中元祭主普壇開燈放彩。（記者盧賢秀攝）

    基隆中元祭主普壇開燈放彩。（記者盧賢秀攝）

    基隆中元祭主普壇開燈放彩，副市長邱佩琳（左四）和議長童子瑋（右四）共同啓動。（記者盧賢秀攝）

    基隆中元祭主普壇開燈放彩，副市長邱佩琳（左四）和議長童子瑋（右四）共同啓動。（記者盧賢秀攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播