    首頁　>　生活

    都市傳說台東忠烈祠「半夜踢正步」 管理單位：很久沒聽說了

    肅穆的台東忠烈祠因以往歷史而產生都市傳說。（記者劉人瑋攝）

    肅穆的台東忠烈祠因以往歷史而產生都市傳說。（記者劉人瑋攝）

    2025/09/03 19:39

    〔記者劉人瑋／台東報導〕今早台東鯉魚山忠烈祠舉行秋祭典禮，在縣府秘書長盧協昌帶領下祭祀烈士，只是歷來忠烈祠皆有都市傳說「夜半行軍踢正步」，加上鯉魚山歷來為軍事要地、迄今仍有古砲瞄準台東市，因此流傳久遠，但主管單位民政處等職員則表示，以前有聽說，但如今愈來愈少，「不知道是不是另一個世界的軍隊『喬』好了？」

    據以往管理員所言，忠烈祠有半夜聽聞踢正步、甚至還有答數喊口號一說；一度有許多街友在此休息，之露突然消失無蹤，再見街友時他們說「這裡軍隊半夜還在踢正步，吵到睡不著才換地方睡」。

    今早管理單位職員提及此事，許多人表示「很早以前聽過」、多數傳言說是日本兵，縣府安排街友住所後，此一說再無傳出。管理單位人員認為就算有「軍魂」，「相信那個世界的各式軍隊應該可以互相溝通好，不會有衝突」。

    只是從7月底到8月，忠烈祠周邊陸續傳出3起死亡案件，一名街友急病暴斃，一名中部民眾因家人接連死亡、到台東尋找最後一位家人後刺心自盡，另一則是街友互毆死亡，僅一件在山下，卻也相隔不遠。每早在忠烈祠附近聚集、唱歌的民眾熱議，有人說「沒事早點回家」、「為什麼要在這離開人世？不怕被帶去從軍嗎？」

    鯉魚山為台東最高地，從清朝開始即有駐軍，「利嘉事件」後防制原民更嚴，迄今古砲猶在，日治時期續以火砲瞄準山下，隨時壓制民亂，民國時期則為民防要地，山體中空且有機關駐守，也因此仍有「軍魂」一說。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    以上為民俗說法 僅供參考

    圖
    圖
