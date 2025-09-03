比國旅便宜？這家航空飛日本只要780元 網曝真相

泰越捷航空台北飛沖繩，單程機票780元引發討論。圖為沖繩那霸機場。（美聯社）

2025/09/03 20:49

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日前有人在網上分享廉航泰越捷航空2026年3月的促銷機票，最便宜的竟然單程只要780元，引發網友熱烈討論。

一位網友上週在臉書社團「沖繩旅遊分享資訊站」，貼出泰越捷航空機票促銷資訊，可以看到明年3月份台北飛往沖繩那霸，單程最低票價只要新台幣780元（不含稅金），貼文曝光隨即掀起熱議。

其他網友紛紛表示，「去國外玩，還比墾丁便宜？」、「這價錢好誇張」、「沒搭過他們家，想又怕」、「考慮二衝了」、「今年有買到一月特價500元的機票！剛好都很順利飛，起飛降落技術超好沒什麼，而且回程事先追加5公斤托運竟然只要200塊」、「是不是可以衝一波了」、「這些都是未稅價騙人」、「不要再用未稅價去騙了」、「加稅之後應該跟一般廉航差不多」。

不過有不少搭過該航空班機的人，分享不愉快經驗，「想體驗被取消航班的可以買」、「唯一坐飛機第一次體驗起降至少三次的經驗」、「搭船還比這間好」、「這家我再便宜都不會搭」、「不是延誤就是取消再不然就改飛⋯⋯」、「越捷出了名的誤點」、「上次回程搭覺得有點可怕」、「班機說取消就取消的公司⋯⋯聖人專用」。

而今（3日）查詢泰越捷官網，2026年3月份最便宜的單程機票已經漲到1100元，加稅金後2195元。

泰越捷航空台北飛沖繩單程機票780元，引發網友討論。（圖翻攝自臉書社團「沖繩旅遊分享資訊站」）

